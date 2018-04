Seré el primer presidente sin fuero: José Antonio Meade

El candidato de la coalición Todos por México platicó con Publimetro sobre los retos que afronta en esta campaña electoral. José Antonio Meade habló de la experiencia que lo respalda, sus propuestas en seguridad, equidad de género, juventud, cultura y economía pero, sobre todo, develó cuál es la idea más poderosa que tiene para transformar México: la unidad y la esperanza.

PUEDES LEER TAMBIÉN: ¿Qué dicen las firmas de las esposas de presidenciables?

José Antonio Meade aseguró que, de ganar las elecciones, se convertiría en el primer presidente de México que enfrente el cargo sin fuero político. En entrevista con Publimetro, señaló que en sus 20 años de carrera en el gobierno y a pesar de haber sido auditado en múltiples ocasiones, jamás ha estado involucrado en un escándalo de corrupción, por lo que su gobierno tampoco lo estará.

¿Cómo le ha ido?

— Estamos a (menos de) 90 días de la elección, a punto de empezar, muy entusiasmados. La verdad es que somos una alternativa que parte de cero, prácticamente es la única que parte de cero, es la que más se percibe y estamos absolutamente seguros de que vamos a ganar en julio.

Estamos con entusiasmo, mediatizándonos, con la ilusión de poder dar a conocer en el país un proyecto de unidad, con los mejores perfiles, con las mejores propuestas y convocarlos a que en esa unidad, vayamos avanzando juntos. Que le demos rumbo y destino al país y que ese sea un buen rumbo y un buen destino. Estamos convencidos de que lo vamos a lograr.

Es una carrera en la que no vale llegar en segundo.

— A ver, cualquiera que le apueste a que la estrategia sea la medalla de plata, va a perder, nosotros vamos por la de oro, estamos seguros de que vamos a ganar, a eso le hemos tirado desde el principio.

Lo que queremos es acreditar que somos el mejor perfil, que somos la mejor propuesta y que podemos darle a este país certidumbre de que, en unidad, vamos a avanzar juntos y con base en eso estamos seguros que vamos a ganar.

¿Cuáles son los ejes principales sobre los que va a girar su campaña?

— Mira, yo te diría un eje rector que el país necesita es el estado de derecho. Si resolvemos el estado de derecho vamos a poder enfrentar con éxito el reto de la inseguridad, el reto de la corrupción y el reto de la pobreza. Y la forma de hacerlo es trabajando con cada familia.

Foto: Nicolás Corte

Vamos a hacer una gran revolución de la política social, vamos a empezar incluso desplegándola durante la campaña. Y el objetivo, que es profundamente revolucionario, es que hagamos de México un país en donde cada mexicano pueda acceder a los derechos que nos da la Constitución.

Por ejemplo, la Constitución nos da el derecho a la educación, eso quiere decir que si vemos a un mexicano que no está teniendo acceso a la educación, en algo nos quedamos cortos que tenemos que corregir. Tiene derecho a la salud, eso quiere decir que si vemos a un mexicano que no tenga acceso a algún sistema de salud, algo hicimos mal que tenemos que corregir. Y por la vía de ir logrando que cada mexicano de verdad tenga acceso, vamos a cambiarle el rostro al país, el destino a cada familia y le vamos a dar lo mejor.

¿Cuál es la idea más poderosa que tiene para transformar México?

— La unidad y la esperanza. Y te voy a decir por qué: porque cuando México está unido, no hay ningún reto que le pueda llegar. Y cuando México está unido, los mexicanos tenemos la esperanza de que vamos a salir adelante, una esperanza que vamos a hacer realidad.

La unidad del pasado mes de septiembre; se vio un México que puede afrontar cualquier reto, ¿no? Sin embargo, vemos apatía de repente en redes sociales.

— Eso es lo que tenemos que combatir en esta contienda. Y esto es parte de lo que vamos a poder decidir, hay quien propone división, hay quien propone discordia, yo lo que propongo es unidad, que le demos al país unidad de destino, que nos pongamos de acuerdo cómo queremos avanzar, que lo hagamos familia por familia.

Tenemos la agenda clara, sabemos cuáles son los derechos, lo que tenemos que lograr es que todos accedamos a esos derechos, y si lo hacemos, a esto le va a ir muy bien.

¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a conseguir esto?

— Literalmente, uno por uno. En Sedesol trabajamos en una agenda de seis derechos, lo que aquí queremos es trabajar una agenda mucho más amplia que esos seis derechos. Y lo que hacíamos era ver, en la realidad de cada quién, cuál es el derecho al que vamos a estar accediendo. Por ejemplo, hay 7 millones de estudiantes en México en escuelas públicas de educación superior y media superior, teníamos que asegurar que tuvieran derecho a la salud. Y, sin embargo, muchos de ellos no sabían que se podían atender en el IMSS. ¿Qué hicimos? Fuimos a ver, literalmente, a cada uno, le dimos su número de seguridad social que se convertiría en la llave a través de la cual podrían acceder, en lo preventivo y en lo curativo. ¿Cuál fue el resultado de esa política? Hoy, a dos años de distancia, 60 mil estudiantes tuvieron una intervención quirúrgica que pudieron resolver en el sector público, sin que afecte la economía de su familia.

Ok. Pero también tenemos un problema de inseguridad bastante fuerte en el país. ¿Cuál es su propuesta en el tema de inseguridad?

— Mira, yo te diría que es una propuesta que descansa en cinco ejes. Primero, tiene que haber una política de prevención que sea transversal, cada vez que un agente de gobierno toque la vida de un ciudadano, tenemos que pensar cómo ese contacto puede ayudar en la cultura de la prevención.

Foto: Nicolás Corte | Publimetro

Te pongo un ejemplo, de nuevo vinculado a leyes, una instancia de tu atención que tiene más deportivos y más teatros, ahí hay un espacio de tejido social que nos va a ayudar a la prevención y que tendríamos que desplegar. Dos, tenemos que quitarles armas y tenemos que quitarles dinero. Si les quitamos armas y dinero, la capacidad de hacer daño de la delincuencia organizada es menor. Tres, necesitamos más policías y necesitamos que los policías tengan seguridad en su trayectoria y en su vida para que puedan brindarnos seguridad a nosotros.

Cuatro, un tema que se toca poco. Tenemos que mejorar el marco de procuración entre los estados y la federación. Hoy vivimos una especie de Torre de Babel en materia delincuencial, cada estado define los delitos a su leal saber y entender.

¿Y la policía y el Ejército no son los malos?

— Todos los días están poniendo su vida por delante para recuperar la seguridad. Ahora, tenemos que reconocer qué le toca a los policías, que la participación del Ejército es de seguridad nacional. Tenemos que agradecer y darle certidumbre cuando el Ejército está complementando las labores policíacas.

Pero no podemos, descansando en la solidaridad de las Fuerzas Armadas, dejar de hacer la tarea en materia de seguridad y mejores policías.

El general Cienfuegos dice que necesitan un marco legal en el que puedan sentirse seguros todos.

— Y yo estoy de acuerdo, me parece que hace mucho sentido. ¿Qué dice la Ley de Seguridad Interior y con base en qué se modela? Cuando en México hay un desastre natural, se le pide apoyo al Ejército, pero el Ejército sabe por cuánto tiempo, de qué modo, en qué circunstancia, qué se espera de él y, cuando el ciudadano ve al Ejército en las calles en un desastre natural, sabe qué puede esperar de él en el desastre y en la reconstrucción.

¿Qué tenemos que hacer en materia de seguridad? Lo mismo. Cada vez que un estado enfrente un reto de seguridad que rebasa su capacidad policíaca, tiene que decirle al Ejército modo, tiempo y circunstancia de la actuación.

Eso le da certeza al Ejército pero, sobre todo, le da certeza al ciudadano de saber qué puede esperar de sus Fuerzas Armadas en esa contingencia que rebasó las capacidades de un gobierno.

Otro tema que seguro estará en esta campaña es la gasolina.

— Mira, la gasolina no se determina ya por decisión del gobierno. El reto del incremento en el precio de la gasolina, sí se enfrenta por la vía de programas de gobierno. Pero tenemos que hacernos cargo de que es un precio que sube y baja conforme a condiciones internacionales.

Lo que podemos hacer es acompañar de mejor manera y con más apoyos, a quienes resienten el incremento, pero aquí vale la pena, yo quiero ser muy puntual, el gobierno no sube y no baja, el precio sube y baja conforme a las condiciones internacionales.

También tenemos este año deuda pública histórica, mayor deuda externa.

— Mira, si uno revisa la trayectoria de la deuda, por primera vez en diez años la deuda con porcentaje al PIB cayó. Nuestro nivel de deuda externa es una fracción de lo que era, es una fracción pequeña del total de nuestra deuda, una fracción pequeña de lo que la deuda externa alcanzó a representar en los noventas y en los ochentas.

El grueso de nuestra deuda es en peso, el grueso de nuestra deuda es de largo plazo, el grueso de nuestra deuda es a tasa fija. Tenemos, desde la perspectiva de la gestión de la deuda, probablemente los mejores indicadores en materia de la OCDE, si lo medimos por duración y si lo medimos por estructura. Y, además, respecto de los países emergentes del G-20 y respecto a los países latinoamericanos, somos de los pocos que estamos generando superávit primario.

Foto: Nicolás Corte | Publimetro

Y hoy la cifra récord es la de creación de empleos en este sexenio.

— Casi 4 millones es lo que se van a alcanzar hacia el final de la administración, eso hay que cuidarlo, hay que preservarlo y hay que asegurarnos no sólo de que se sigan creando, sino que cada vez traigan consigo mejores condiciones en términos de salarios.

¿Cómo se va a trabajar en esta parte, que tengamos más empleo de calidad en México?

— Mira, buena parte de esos empleos que se generaron, se generaron en sectores de alta productividad, sectores que incluso no existían en México hace algunos años. Tenemos que asegurarnos que esa siga siendo la tendencia. Y por eso es tan importante no sólo que preservemos, sino que redoblemos esfuerzos en materia de abrir la posibilidad de más participación en todos los sectores. A México le va a ir bien en la medida en que tenga más historias de éxito.

Foto: Nicolás Corte | Publimetro

Estamos a la espera de la negociación del TLCAN.

— Que mete incertidumbre, que pospone inversiones, que es uno de los elementos que nos obliga a hacer la tarea adentro. Hoy, con el TLCAN, lo que a México le conviene es convertirse y consolidarse como el centro logístico más competitivo del mundo y como uno de los países que tenga las mejores instituciones. Si tenemos buenas instituciones y somos un centro logístico competitivo, y tenemos un buen tratado, nos va a ir muy bien. Si tenemos un mal resultado en el tratado, pero somos un país con instituciones y con gran capacidad logística, nos va a ir muy bien.

El campo sería uno de los principales afectados y usted dice que es uno de los ejes rectores de su campaña, ¿no?, hablar sobre la agricultura en México.

— Mira, la mayor parte de mi trayectoria la hice en el medio rural, fui casi cinco años director de Banrural y de la Financiera Rural, sé potenciar al campo mexicano. Hoy es un campo, además, súper habitable y que crece dos veces más rápido que lo que crece la economía. Ahí hay que darle a nuestros productores, a nuestros campesinos, certeza multianual en el presupuesto, ventanillas únicas para el crédito y para el apoyo, sacar a los burócratas de las oficinas y que vayan a donde está el productor para que el crédito y el apoyo llegue a tiempo, con certeza y con capacidad de largo plazo, y acercarle los paquetes tecnológicos y el apoyo técnico para ser competitivos.

¿Qué ofrece José Antonio Meade contra la corrupción?

— Mira, primero, un ejemplo de vida, una trayectoria honesta en donde he sido auditado y revisado por 20 años, y en donde me he desempeñado sin un solo escándalo.

Pero, además del propio ejemplo y de la convicción de encabezar un gobierno con las y los mejores hombres, un gobierno decente, tenemos que darle a las instituciones mejores instrumentos para hacer más fácil recuperar lo robado, para tener un proceso auditado que certifique la evolución patrimonial de los funcionarios, para hacer más severas las penas, para tener transparencia en los procesos de contratación y, muy importante, para darle al Ministerio Público autonomía de tal suerte que sea el presidente el que se someta a la autoridad del Ministerio Público y no el Ministerio Público a la instrucción del presidente. Yo seré el primer presidente que enfrente el cargo sin fueros.

TE PUEDE INTERESAR TAMBIÉN