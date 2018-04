Se suma ex rector de la UdG a campaña de Anaya como enlace de cultura 

El candidato a la Presidencia de la coalición Por México Al Frente, Ricardo Anaya sumó a su equipo de campaña al ex rector de la Universidad de Guadalajara (UdG) Raúl Padilla como Coordinador de Cultura.

El panista, en su anuncio matutino, aseguró que con esta incorporación respalda una de sus propuestas principales que es la de impulsar la cultura en el país por medio de personas preparadas, especialistas y académicos.

“Estoy convencido de que tu experiencia, liderazgo y tu reconocimiento serán fundamentales para tener un proyecto en materia cultural en la campaña, el cual será fundamental para ganar las elecciones”, dijo Anaya Cortés.

Al respecto, Raúl Padilla dijo que tomó la decisión de integrarse al equipo del blanquiazul ya que es el único aspirante que conoce la problemática a fondo del sector cultural, como lo es la falta de apoyos económicos e infraestructura.

“Como saben he dedicado la mayor parte de mi vida a la gestión cultural, con gusto he aceptado esta tarea donde me ha quedado claro que de todos los candidatos Ricardo Anaya es el que mejor reconoce a la cultura”, sostuvo.

A través de 8 ejes, el académico dio a conocer su plataforma cultural que consta de varios puntos como construir una política general de cultura que incluiría no solo las bellas artes sino también artesanías y comida.

Asi como descentralizar al interior de la República dependencias como el Instituto Nacional de las Bellas Artes (INBA).

En tanto, a la Secretaría de Cultura, promete practicarle someterla a una reingenieria para disminuir el burocratismo, y revisar la Ley de Cultura.

