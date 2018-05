'Me limité a leer acusación', aclara Meade señalamiento contra Nestora Salgado

El candidato a la Presidencia por la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, indicó que no acusó directamente a Nestora Salgado, aspirante de Morena al Senado, de ser secuestradora durante el segundo debate presidencial, sino que se limitó a leer una acusación que obra en un expediente.

Durante una conferencia de prensa, el ex secretario de Hacienda precisó este lunes que no hay manera de que haya una reclamación por sus dichos, ya que fue una “observación” que no era en perjuicio de la ex lideresa de las autodefensas de Olinalá, Guerrero, sino de la “empresa familiar” que controla Andrés Manuel López Obrador.

"Fue lisa y llanamente un testimonio que sale de quienes formalmente le imputaban haber participando en un secuestro.Y por último la observación no era en perjuicio de Nestora".

"Yo fui muy claro ayer, yo no estoy diciendo nada distinto de lo que dijo ella hoy en la mañana, ella dice y yo empecé así mi planteamiento ayer,que no se le habían imputado cargos por una deficiencia en el proceso", expresó.

Nestora lo reta a probar afirmaciones

Luego de que José Antonio Meade cuestionará a López Obrador por tener a Nestora como candidata plurinominal al Senado, de quien dijo salió libre por una falla en la justicia, la aspirante de Morena lo retó a probar sus acusaciones.

“La difamación es un delito .@JoseAMeadeK y te reto públicamente a que pruebes tus afirmaciones. Ya basta de que tú y el #PRI criminalicen a los luchadores sociales. ¡No nos vamos a dejar!”, señaló en su cuenta de Twitter Salgado.

La difamación es un delito .@JoseAMeadeK y te reto públicamente a que pruebes tus afirmaciones. Ya basta de que tú y el #PRI criminalicen a los luchadores sociales. ¡No nos vamos a dejar! #MeadeMiente pic.twitter.com/VE1jMag78Z — Nestora Salgado (@nestora_salgado) May 21, 2018

Por esto, la candidata de Morena convocó a una conferencia de prensa este martes a las 12:30 horas en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), en donde dará su posicionamiento sobre las declaraciones de José Antonio Meade.

