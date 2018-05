Ciudadanos acorralan en el segundo debate a presidenciales

La dinámica del segundo debate entre los cuatro aspirantes a la Presidencia de la República propuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) planteó un formato en el que seis de los asistentes pudieron realizar preguntas a los candidatos, cosa que los metió en complicaciones en muchas de las respuestas.

Los moderadores exigían que fueran puntuales y claros con las respuestas, sin embargo, muchas fueron vagas por parte Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez Calderón.

Los temas que se trataron fueron comercio exterior e inversión, seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional y derechos de los migrantes.

Notas relacionadas:

Tercer debate presidencial permitirá preguntas a través de las redes

Fotos: Así era hace 12 años un debate presidencial

Los momentos chuscos también estuvieron presentes y Andrés Manuel López Obrador fue el protagonista, pues cuando Ricardo Anaya se le acercó prefirió tomar su cartera y dijo que la mantendría a la vista, también repartió abrazos "amorosos" a sus adversarios.

Sin embargo, esto no impidió que las descalificaciones y ataques entre ellos llegaran; y en esta ocasión los cuatro estuvieron activos en esta dinámica.

Aunque López Obrador, abanderado de Morena- PES-PT, advirtió que no respondería los ataques de sus contrincantes llamó a Ricardo Anaya “Canayita y Riqui Riquin”, en tanto, que el panista contestó y lo acusó de tener ideas viejas y que debía actualizarse.

Jaime Rodríguez “El Bronco” advirtió a la audiencia que no se dejen engañar y que no voten por quienes no han podido avanzar en temas de migración en las administraciones panistas, ni priistas.

En tanto que José Antonio Meade, abanderado del tricolor, señaló a Anaya de conocer bien sobre el lavado de dinero y se defendió de ataques por la bienvenida de Donald Trump a Los Pinos, por parte del presidente Enrique Peña Nieto, cuando directamente atacó y ofendió a los mexicanos.

Publimetro consultó con politólogos y especialistas en temas electorales sobre sus impresiones del segundo debate y coincidieron en que faltó un poco de nivel en el debate, aunque ayudó la conducción de los moderadores León Krauze y Yuriria Sierra.

Bernardino Esparza, politólogo de la Universidad de la Salle, consideró que el debate se centró mucho el tema México y Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dejando de lado los tratados de libre comercio con la Unión Europea.

Además dijo que los ataques se presentaron entre Anaya y López Obrador, mientras que Meade se vi un poco más conciliador y conocedor de los temas expuestos.

“No todos llegaron preparados en el debate, vemos casi el mismo discurso sin grandes propuestas ni credibilidad. De alguna manera se ve como ganador del debate, una respuesta más razonada y creíble es de José Antonio Meade”, apuntó.

Javier Santiago Castillo, ex consejo del INE y profesor en la UAM Iztapalapa, consideró que en los temas del segundo encuentro los cuatro aspirantes dieron respuestas muy generales sin tener una de carácter particular o visión global.

“En materia de economía, no pudieron explicar mucho los cómo, digamos que no expusieron una propuesta cabalmente articulada por parte de ninguno de los cuatro candidatos. Aunque coinciden en que hay que lograr el desarrollo económico del país, el problema está en la estrategia, no tienen propuesta clara, en migración escuchamos muchas manifestaciones de buena fe. No hubo ganador, pues un round lo gana uno y otro, un ganador no lo veo, migración la más consistente”, comentó.

Baja interés por ver el debate

Datos preliminares de Facebook arrojaron que 2.6 millones de personas vieron el segundo ejercicio en el que se midieron los cuatro aspirantes a dirigir el país, lo que representa un millón de vistas menos que al cierre del primer debate, el cual alcanzó 3.6 millones

Según la red social en México, el ejercicio democrático rumbo a las elecciones del 1 de julio, tuvo 10 millones de interacciones, de las 19:30 a las 23:30 horas.

¿Quienes preguntaron a los presidencibles?

Luis Ángel Amador Pérez

Diego Domínguez Sánchez

Teresa Reynaga

Teresa Mercado

Gerardo Ozuna

Venecia Cendejas

Lo más visto en PublimetroTV: