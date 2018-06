Si hay fraude "se van a encontrar con el diablo", advierte Yeidckol Polevnsky

La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, sostuvo que ella se meterá a fondo en caso de algún intento de fraude en los comicios del próximo domingo 1 de julio.

“Andrés Manuel López Obrador ha dicho: yo no me voy a meter. Pero yo soy presidenta de Morena y yo sí me voy a meter y voy ir al fondo", expresó en rueda de prensa en el Senado de la República.

"Que no se atrevan a querer hacer un fraude porque sí se van a encontrar con el diablo, porque no les vamos a permitir un fraude, a ninguno precio, no lo vamos aceptar”, enfatizó la líder morenista.

Por otra parte, Polevnsky desestimó que publicaciones internacionales como The Wall Street Journal adviertan que Andrés Manuel López Obrador puede perder la elección del 1 de julio, si se considera que hay un gran número de mexicanos que aún no define su voto.

“Yo creo que The Wall Street Journal no ha podido revisar con detalle todas las encuestas, donde el índice de los indecisos se ha venido reduciendo cada día más y el margen de preferencias para Andrés Manuel López Obrador cada día es más alto”, resaltó.

A su consideración, el margen de preferencia por el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia no daría pie a que se le pudiera ganar de forma legal, y aseguró que ella velará por defender el voto a favor de López Obrador ante cualquier situación que se presente.

La líder de Morena asistió al Senado para acompañar militantes de su partido a denunciar un presunto uso de recursos públicos para favorecer al candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro.