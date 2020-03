Thalía habla sobre su sufrimiento con la migraña: "Es horrible"

View this post on Instagram

Need a Sunday pick me up? 💕My Adria by Thalia hair care products will do the trick! 🌸 ¿Quieres apapachar tu cabellera hoy domingo? Mis productos para el cuidado del cabello Adria by Thalia son la solución perfecta. 😉 #adriabythalia #adria #thalia #haircare #hairlove #selflove #selfcare