Quedará vacante curul en Congreso de Guanajuato, titular de la diputación rechaza regresar tras muerte de su suplente

Con la muerte de la diputada suplente local del PAN en Guanajuato, Betty Yamamoto, la plaza quedará vacante. La titular de la plaza, Alejandra Gutiérrez, rechazó volver al Congreso local y se concentrará en su campaña para la alcaldía de León.

La panista que se separó del cargo el pasado 28 de enero tras la aprobación de su licencia, señaló que el Congreso de Guanajuato puede funcionar con los 35 diputados actuales. Explicó que la ley orgánica de la casa legislativa señala que en caso de que una curul quede vacante durante el tercer año legislativo, no se convocarán a elecciones.

Alejandra Gutiérrez aseguró que no hay “asuntos delicados” que requieran su regreso a las funciones de diputada, pues dijo que durante sus dos años en el puesto “apretó el paso” para dar salida a las iniciativas y revisiones de auditorías de la Comisión de Hacienda, misma que presidía.

“En estos momentos no tengo pensado regresar, no hay ningún dispositivo legal que señale que tenga que regresar (…) si hubiera necesidad en un futuro que se requiera, pues estaré platicándolo con el partido, pero en estos momentos no es una posibilidad. El Congreso puede funcionar legalmente como está, con los 35 (diputados) y no hay ningún problema legal”, declaró.

#SesiónVirtual 👩‍💻🏛👨‍💻 | Se aprueban las solicitudes de licencias al cargo de Diputado Local formuladas por las diputadas Lorena del Carmen Alfaro García y Alejandra Gutiérrez Campos, integrantes de @DiputadosPANGto. pic.twitter.com/9yK9oEDKYO — Congreso del Estado de Guanajuato (@CongresoGto) January 28, 2021

La ahora precandidata panista a la presidencia de León, aseguró que el salario y partida presupuestaria para apoyos de su diputación no será distribuida y se integrará al presupuesto del Congreso como un ahorro.

Sobre la campaña que encabeza, Gutiérrez Campos señaló que se mantienen bajo análisis perfiles que se podrían integrar a su gabinete; sin embargo, dijo que esperaría los plazos marcados para revelar los nombres.

En cuanto a la figura del Administrador de Servicios Municipales, creada durante el presente gobierno de León y que preside el médico Luis Antonio Alanís Villarreal, se limitó a señalar que se mantendrán pendientes de los resultados que dé para determinar, en caso de conseguir la alcaldía, si hay continuidad en la unidad administrativa que cuesta al año más de 2 millones de pesos, sólo en salarios.

“Estaremos muy pendientes de qué resultados dé y qué acciones se estén implementado, y en el momento oportuno estaremos evaluándolo, pero hoy yo no podría estar hablando en un sentido o en otro porque son facultades del Ayuntamiento actual y estaremos muy vigilantes de los resultados para poder tomar una decisión”, dijo Alejandra Gutiérrez.