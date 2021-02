Vengo a trabajar en Álvaro Obregón, no para hacer poliquitería: Jorge Sánchez Cordero Gossmann

Jorge Sánchez Cordero Gossmann, se define como una alternativa ciudadana que busca trabajar para, por y con los vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón, dentro del reñido proceso interno de Morena para contender por el cargo.

"Debemos de seguir avanzando, apoyando perfiles creativos que vean fuera de esos cuartos de metales que se han generado los políticos de toda la vida y que no los dejan ver más allá de sus intereses", aseguró.

En una entrevista con Publimetro, el ex magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre 2017 y 2019, aseguró que su única ambición es hacer realidad la justicia social de los habitantes de la zona, pues se trata de un microcosmo que refleja grandes desigualdades.

Con 39 años viviendo en ese territorio se define lopezobradorista orgulloso y advierte que su apellido nunca le ha servido como trampolín sino más bien de inspiración y ejemplo para servir y hacer el bien.

¿Qué te motiva a buscar la alcaldía Álvaro Obregón?

—En la alcaldía tenemos una gran ventana de oportunidad para materializar proyectos de justicia social y durante toda mi vida ese ha sido mi norte y estrella polar que me ha llevado a la vida y me ha dado la guía para lo que quiero ser y dónde quiero estar.

Yo desde los 22 años empecé en la judicatura federal, escalé todos los eslabones de la carrera judicial hasta llegar a ser juez constitucional del Poder Judicial de la Federación y fue precisamente porque quise y mi gran ambición fue velar por la justicia.

Terminando mi cargo constitucional, salgo con un sentimiento agridulce porque mi gran ambición es la justicia social, pero la justicia federal es una justicia a la que es muy difícil que la gente acceda y resuelva sus controversias del fuero federal y entonces me doy a la tarea de caminar las calles de mi alcaldía y de caminar hombro a hombro con mis vecinas y vecinos para velar por sus derechos.

¿Cómo lograr esta situación?

—Tenemos que asegurar que los servicios sean iguales para todas y todos y no podemos tener nosotros tratos inequitativos. No puede ser que tengamos colonias como Santa Fe y colonias contiguas como El Batán y la Carlos A. Madrazo, que aún cuando sus predios tienen más o menos la misma valía, por su cercanía con la zona residencial de Santa Fe, cuentan con la mitad de los servicios públicos, o en el caso de El Batán, que es precisamente el desagüe de Santa Fe, imaginemos el sentimiento de agravio social que eso genera.

Yo creo que como mexicanos, obregonenses, y en mi caso como padre de familia, debemos velar por el futuro de nuestros hijos y en ese sentido todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que nuestros derechos no sean objeto de negociación política, sino que sean una base, un mínimo tal que sea aceptado como bienestar y en ese sentido las alcaldías tienen que ser, como los órganos de gobierno más cercanos a la gente, pues quienes realmente tienen que atender esas demandas legítimas de la gente y compensarlas.

¿Qué más desearía?, que la alcaldía Álvaro Obregón fuera un ejemplo nacional de cómo se pueden paliar las desigualdades sociales, podríamos volver a regenerar el orgullo de pertenencia patrimonial, todos estamos en el mismo barco y por eso todos sabemos que para salir adelante sí tenemos que velar porque primero los pobres accedan a este tipo de servicios para efecto de poder establecer una base de desarrollo.

Eso es lo que orilla de un proyecto ciudadano, porque yo camino con mis vecinas y vecinos, que son quienes me proponen para que yo los represente y representación que yo legítimamente estoy tratando de llevar a instancias más de lucha.

¿Cuáles son los temas prioritarios que te transmitieron los vecinos derivados del Covid-19?

—Tenemos dos pandemia que no solo tenemos que platicar, sino tratar de solucionar; que es la pandemia económica y la de violencia en contra de las mujeres, porque el aislamiento ha generado una gran violencia al interior de las familias, las madres de familia y la estigmatización de las madres solteras, adultas mayores, que han tenido históricamente un papel preponderante en el bienestar de cada familia y social, y en ese sentido creo que debemos de generar políticas para efecto de compensar y llegar a una igualdad sustantiva.

Desde que fui juez constitucional lo sostuve y lo sigo sosteniendo: México es una democracia inacabada que solamente será completa cuando exista igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, no lo quiero plasmar cono una utopía sino como una realidad asequible, que está ahí y que podemos llegar a tener.

¿Cuáles son las principales problemáticas que identificaste en el contacto vecinal?

—Tienen que ver con la falta de dinero en los bolsillos de las personas, creo que eso es un problema muy importante que tenemos y que la alcaldía tendría que tomar un rol más preponderante en la reactivación económica.

Creo que el gobierno federal hizo un gran esfuerzo para efecto de llevar a cabo las clases vía on line o televisión, pero yo preguntaría cuántas televisiones hay por casa y cuántos niños, ahí las alcaldías deben de suministrar a cada niño de una tableta electrónica para que en efecto se puedan unir a sus clases.

Justamente creo que la tecnología nos puede dar una luz para efecto de llevar políticas públicas más efectivas para poder paliar algunas de las desigualdades.

Otra de las cuestiones que a mí como persona y vecino me agravian es la desatención de áreas naturales protegidas, Álvaro Obregón tiene muchas barrancas y el reto es a que me muestren una que no tenga contaminación.

Que vayamos a nuestros pueblos originarios, que tanto tienen que ofrecer, como San Bartolo y Santa Rosa, que son pueblos que tienen muchas tradiciones y podríamos hacer senderismo en esos, pues hay lugares muy bonitos. Tendríamos que hacerlo una costumbre de las familias mexicanas y sobre todo de la Ciudad de México, que fueran a esos lugares para efecto de la reactivación económica, que vaya el turismo, que vayamos a airearnos, pues vivimos en una vorágine de lunes a viernes y todos buscamos una salida los fines de semana y que bonito sería que pudiéramos caminar nuestras barrancas y disfrutar de nuestros espacios naturales.

La verdad eso es algo asequible, al alcance de nosotros, tenemos los recursos naturales y hemos sido beneficiados por la naturaleza en ese sentido, por el clima. Salgamos a las calles para la reactivación económica sana, tratemos de cerrar las calles al tráfico, creatividad, es lo que nos toca a los jóvenes que están inmersos en la política: llamando así a la unión de dos puntos que están contrapuestos pero para confluir los intereses y llegar a un punto medio, poder avanzar.

Yo no soy un político si eso se entiende como una persona mañosa como siempre lo hemos entendido, yo ahí si no congenio con esas prácticas, soy una persona que ve la oportunidad para encontrar la justicia social y la congruencia como me lo ha enseñado no solo mi familia, sino la UNAM, que es la instancia a la que he pertenecido toda mi vida. Ahí empecé desde pasante hasta ser profesor de Derecho, precisamente porque estoy convencido que la UNAM es un motor de cambio social en México y creo que debemos seguir fomentando ese tipo de motores.

¿Cuáles son los tiempos de definición en el proceso interno de Morena?

—Más allá del tiempo yo seguiré con este apoyo de la gente y no me voy a divorciar de ellos, independientemente de lo que nos depare el tiempo, el movimiento por la igualdad en la alcaldía debe seguir y debemos seguir velando por los intereses de las vecinas y vecinos, eso lo tengo tatuado en el corazón y la mente, porque soy un lopezobradorista muy orgulloso porque he sentido que el presidente ha sido un ejemplo de liderazgo social que muchos representantes, tanto de Morena como de otros partidos, malentienden y creo que debemos tratar de seguir avanzando esas virtudes de la Cuarta Transformación, porque claro que tiene muchas y en ese sentido una de ellas es velar por el prójimo y aquí no deberíamos de sujetarlo a temas electorales sino a temas sociales y aquí vivimos y el contexto es que soy un servidos público comprometido y convencido.

Todo lopezobradorista tiene cabida en Morena, pero no todo morena tiene cabida en el lopezobradorismo, esa es la gran diferencia y entonces aquí hay mucho personaje que se ha bañado de morenismo pero que eran perredistas o priistas de antaño y que ya hasta borronaron la alcaldía cuando fueron jefes delegacionales y nos dejaron muy mal parados, y no solamente como sociedad, ellos están rogándole a no sé qué santo que la ciudadanía no se acuerde y no tenga memoria, pero los vecinos me dicen: ya conocemos las mañas de estos, yo vengo a trabajar, para eso es lo que está la alcaldía, no para politiquería.

Mucha gente cree que la política es para pichicatear nuestros servicios públicos y ya debemos de poner un alto a esa corrupción, porque eso es corrupción.

¿Con cuántos aspirantes estás contendiendo?

—Aspirantes, hasta el inmobiliario de la alcaldía se postula y creen que por ser parte del inmobiliario tienen derecho, la voz la tienen los vecinos y fueron ellos quienes empezaron a decirme que los representara, yo no tenía la menor intensión hasta que ellos lo pidieron.

Yo pediría a los demás contendientes que hicieran el mismo ejercicio y que vieran qué cristiano o cristiana les da su apoyo legítimamente para lanzarse, porque la legitimidad social está por los suelos y en ese sentido creo que debemos de seguir avanzando, apoyando perfiles creativos que vean fuera de esos cuartos de metales que se han generado los políticos de toda la vida y que no los dejan ver más allá de sus interés, la verdad de lo que se trata es de trabajar, para, con y sobre todo, por la gente.

El apellido Sánchez Cordero es un referente en el gobierno de la 4T, ¿en esta etapa te está jugando a favor o en contra?

—Soy una persona que está muy orgullosa de quien es, estoy muy orgulloso de mi familia, que es muy numerosa y no solo está Olga, está mi padre, Jorge, mi tío Víctor, que fue director del Instituto de Investigaciones Biológicas y que adoro, y es persona de izquierda.

Todos ellos han sido de verdad gente de provecho, tipazos y eso es lo que mi abuelo, que en paz descanse, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM, nos enseñó a todos, a ser útiles a la sociedad y ser personas de provecho y trabajadoras, creo que esa es mi mayor virtud como familia.

Desde luego que yo adoro a mi tía Olga y ella me quiere muchísimo, desde luego y congeniamos con muchos ideales de justicia social , pero eso no ha permeado en mi carrera personal porque he sido muy precavido de mantener mi independencia. Yo competí para ser magistrado tres veces y el procedimiento para ser magistrado del TEPJF es que pasas por la Corte y la Corte manda una terna al Senado y decide por dos terceras partes; yo me esperé a que Olga dejara de ser ministra de la Corte para postularme.

"La pandemia nos ha obligado a reflexionar sobre nuestra posición como individuos en la sociedad, pero también nuestra relación con la naturaleza y creo que es una ventana de oportunidad para efecto que volvamos a regenerar esos espacios y que nos aprovechemos como familia".

Te recomendamos:

Hay disminución de contagios; nadie está exento de un rebrote: Salud El presidente López Obrador destacó también que no han existido protestas de médicos a pesar del agotamiento por la pandemia