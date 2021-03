No me mandan a pasear, vengo a ganar: Lupita Jones

La abanderada a la gubernatura de Baja California por el Movimiento Va por Mexico, conformado por la alianza PRI, PAN y PRD, Lupita Jones, expone a Publimetro las razones por las que aceptó la candidatura ciudadana.

Compartió su deseo de seguir escuchando a los ciudadanos y que no es momento de plantear soluciones sino de conocer los problemas que los aquejan.

“Creo que nos toca honrar a las mujeres que antes que nosotros han sacrificado incluso su vida para abrir las puertas y generar estas oportunidades”, aseguró.

¿Cómo buscarás el acercamiento con la gente y hacerles saber que formas parte de un proyecto ciudadano?

—Principalmente eso, llego yo a esta plataforma principalmente por esta invitación que me hace el movimiento Sí por México, como una propuesta de una candidata ciudadana para contender por la gubernatura de mi estado, Baja California, y eso me llena de mucha emoción, por supuesto de compromiso y mucha responsabilidad después de haber hablado con las dirigencias nacionales de la alianza, PAN, PRI y PRD y hacer lo propio con miembros de la sociedad civil y distintas agrupaciones; me siento muy respaldada y cobijada por la gran respuesta que ha habido ante esta posibilidad de respaldar la candidatura. Contenta y preparándonos para lo que viene.

¿Cómo será la estrategia con la presencia del Covid-19?

—Todo lo que es el tema de entrar en campaña hay que generar una estrategia que en primer lugar ponga el cuidado de la ciudadanía. Obviamente, ante la crisis de salud que se vive no puede reunirse a un grupo grande de personas en un lugar cerrado, tienen que hacerse las cosas de manera distinta y para eso quiero poner a trabajar a un equipo de estrategia que genere las mejores maneras de poder comunicarnos con las personas, pero sobre todo, lo que a mí me interesa es la cercanía, seguir recibiendo la retroalimentación de los grupos de la sociedad civil en el estado.

¿Cuáles son las situaciones, carencias o problemáticas que más identificas en el estado?

—Si bien no son tiempos de presentar planes y proyectos, por no estar en temporada de campaña, lo que yo he percibido a través de estas reuniones con los diferentes grupos es una sensación de abandono total en todas las áreas del estado y, obviamente, en primer lugar aquello que toca directamente a las personas: un abandono en temas de servicios público, de seguridad, de salud, son las cosas que la gente nos ha estado mencionando y más allá de eso, lo que yo veo es el abandono que tiene el estado en el tema de agricultura, de pesca, atención a temas migratorios, economía, desarrollo, industria. En fin, creo que todo es prioritario porque el abandono que se ve es general.

¿Ofrecerte la gubernatura te hizo decir sí a la propuesta del PRD, PRI y PAN, luego de muchos años de rechazar propuestas políticas?

—Principalmente fue que eso, porque las invitaciones que había estado recibiendo, durante muchos años, era para contender por una diputación y yo como que no me veía en este proceso. Siempre pensaba: bueno, pero si fuera para gobernadora de mi estado sí.

Siempre dentro de mí existía este deseo y esta voluntad de servir a mi estado desde una posición como pudiera ser gobernadora y de pronto se presenta esta invitación y eso me hace de verdad considerarlo de manera seria, porque no es una propuesta que me haya asustado, sí me sorprendió —como a todos—pero nunca me asustó, al contrario me llenó de mucha energía e ilusión el ver la posibilidad de servir a mi estado desde otra trinchera. Desde mi actividad profesional de los últimos 30 años pues siempre he tratado de representar a mi estado de la mejor manera, como una mujer exitosa, trabajadora.

Me considero una mujer que representa mucho los valores de los californianos, como estas personas que estamos dispuestas a trabajar y a nunca bajar los brazos y a sentirnos orgullosos de lo que somos. Yo me siento muy bajacalifoniana representando estos valores y habiendo tenido la oportunidad de representarlos a nivel internacional de esta misma forma, entonces, obviamente el poder servir ahora desde esta trinchera, me llena de una gran ilusión.

Decías que tenías miedo de decretar cosas porque se te cumplen ¿Ya decretaste que vas a ganar en este proyecto ciudadano en el que participarás?

—Una de las cosas que les comenté a los presidentes nacionales de los partidos fue que me interesaba saber en qué medida a ellos les interesaba ganar Baja California, porque si yo me metía a esto era para ganar, a mí no me iban a mandar a pasear. Créeme que si yo decido entra en algún proyecto lo hago convencida de que puedo ganar, por supuesto que vengo con esta intención.

¿Vas a imponer tu modo para esta gubernatura o hay riesgo de imposición de los partidos que te abanderan?

—Algo que también dejé claro en las reuniones con las dirigencias nacionales de los partidos fue justamente eso: que yo necesitaba tener la certeza de que las decisiones las iba a poder tomar yo, yo tener la decisión de elegir —en su momento, si así lo decide la ciudadanía— un equipo de trabajo para poder llevar a cabo un proyecto en beneficio de Baja California. Los tres partidos se han mantenido al margen y muy respetuosos de esta decisión mía, lo cual agradezco y eso me da total libertad de seguir tomando las decisiones que yo considere conveniente. Por supuesto que el crear un plan de gobierno implica el poder allegarme de los y las mejores para tener un gran equipo de profesionales que me permitan aterrizar este proyecto que tengo visualizado para el estado, el equipo de trabajo es básico.

¿Hubo alguna condición por parte de ellos o algo específico que pidieras?

—Básicamente fue libertad de autonomía para la toma de decisiones y la selección de mi equipo de trabajo. Obviamente no estoy negada a integrar en un equipo a personas de cualquiera de los tres partidos y por supuesto de la ciudadanía, hombres y mujeres que tengan como valores o requisitos básicos: capacidad, eficiencia y honestidad. Cualquier persona, independientemente del partido que sea o de su condición ciudadana, que cumpla con estos requisitos para mí es el candidato ideal.

¿Cómo comenzarás arrancarás tu promoción?

— Para mí ha sido muy importante el acercamiento y lo que más deseo es seguir escuchando, no es momento de plantear soluciones sino de conocer los problemas pero desde el origen de ellos, donde la gente los está viviendo y sufriendo. Para mí este es momento de escuchar y sobre esa retroalimentación ir construyendo propuestas que resulten valiosas y efectivas para la solución de los problemas.

¿Qué mensaje enviarías a las mujeres de empoderamiento en el marco de su Día Internacional?

—Yo como mujer, obviamente, quiero y admiro muchísimo a nuestro género porque nos ha tocado trabajar y luchar muy fuerte para alcanzar el reconocimiento que hasta ahora se nos está concediendo en algunas áreas. La posición que tengo en este momento, al poder aspirar a una gubernatura para mi estado me compromete mucho más con nuestro género, porque creo que nos toca honrar a las mujeres que antes que nosotros han sacrificado incluso su vida para abrir las puertas y generar estas oportunidades que las mujeres de hoy estamos teniendo. Nos toca a nosotras demostrar que tenemos la capacidad y la calidad para desarrollar y crecer en cualquier ámbito que nosotros nos propongamos.

