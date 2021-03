Samuel García inicia campaña en Nuevo León; asegura que va contra contra 'la vieja política'

En su mensaje de inicio de campaña el candidato a Gobernador de Movimiento Ciudadano Samuel García Sepúlveda, aseguró que volverá a hacer historia al ganarle al Sistema Corrupto de la vieja política.

Afirmó que durante los 90 días de campaña se dedicará a demostrar por qué su proyecto es el mejor para Nuevo León y por qué es el único que puede construir un nuevo Nuevo León.

“Soy el único que no es parte del sistema corrupto; el único que no ha estado en el PRI, ni pertenece a la mafia de los partidos, el único que no vive de la política y que ha donado su sueldo durante seis años y rechazado todo tipo de bonos. El único incorruptible”, aseveró García Sepúlveda.

Además, adelantó en esta campaña se encargará de desenmascarar a la vieja política.

“La vieja política es el PRI, y todos sabemos que lo peor que le puede pasar a Nuevo León es que siga ganando el PRI. La vieja política tiene nombres que seguramente has escuchado.

En su mensaje incluyó como integrantes de la vieja política a Clara Luz Flores y su esposo Abel Guerra, de quienes mencionó son del PRI y se fueron a Morena; a Adrián de la Garza y Francisco Cienfuegos ligados a Medina, que dijo quieren saquear otra vez a Nuevo León.

“Siempre he dicho y lo sostengo, si gana Morena se acaba el país y por ende Nuevo León, si gana el PRI se acaban el estado una vez más”, advirtió García Sepúlveda.

Incluso cuestionó que el abanderado del PRI iniciara su campaña violando el Protocolo de Seguridad Sanitaria para las elecciones, al realizar su primer evento en la Explanada de los Héroes, lo que está expresamente prohibido.

Al final propuso un nuevo convenio fiscal; un nuevo plan de vacunación en coordinación con la iniciativa privada; un nuevo sistema de transporte público; un nuevo programa de infraestructura, un nuevo combate a la corrupción; un nuevo HUB aeroportuario regional; un nuevo Pacto social (Constitución), entre otros.