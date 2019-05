Publicidad







Alan Rickman se fue al cielo de los actores y es una tremenda pérdida para el mundo de las artes, porque de verdad era un actorazo, y vale la pena lamentar su muerte.

Sin embargo, uno no es un auténtico millennial si no descubrió el talento de Rickman gracias a “Harry Potter”. Y, aunque no es motivo de vergüenza atar el recuerdo de Alan Rickman con “Severus Snape”, hay mucho más que ver de este hombre que sólo ese personaje de piel cetrina y pelo oscuro que todos odian amar.