Ana Brenda se deja ver con golpes en la cara

Esta es Aldonza, esto es ficción ... pero para muchas mujeres desgraciadamente no lo es. Erradiquemos la violencia contra la mujer 🙏🏻 #TodosSomosMujer @un_women @heforshelac @heforshe_mx

A photo posted by Ana Brenda Contreras (@anabreco) on Dec 20, 2016 at 9:15pm PST