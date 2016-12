La Mujer Maravilla responde a la ONU

Después de que el secretario de la ONU, Ban Ko-moon informara que la Mujer Maravilla deja de ser embajadora de la campaña de empoderamiento de las mujeres, Gal Gadot, quien da vida al personaje en las recientes películas de DC Cómics, emitió sus comentarios con algo de molestia al respecto.

“Hay muchas cosas horribles que están pasando en el mundo y ¿sobre esto es lo que protestan? ¿Es en serio?”, comentó la actriz en entrevista a la revista TIME.

Hace un par de meses se inició una petición en línea que argumentaba que al ser “una imagen sexualizada”, la Mujer Maravilla enfatizaba los estereotipos así como la discriminación y violencia contra las mujeres y niñas. Más de 44,000 personas firmaron la petición.

Ante esto, Gal Gadot respondió que no entiende porqué al ser una persona inteligente y fuerte deba “taparse”.

Recordemos que el vestuario de la heroína es un pequeño vestido con la bandera americana y botas hasta la rodilla.

“Cuando las personas dicen que la Mujer Maravilla debería ‘taparse’ realmente no lo entiendo. Es como decir, ‘Si ella es inteligente y fuerte, no puede ser sexy’. Eso no es justo. ¿Por qué no puede ser todo eso?”, expresó la actriz de origen israelí.

También argumentó que se tiene una idea errónea del feminismo lo que ha llevado a exacerbar el odio a los nombres que no debiera ser así.

“Creo que la gente entiende una idea equivocada cuando digo que soy feminista. Ser feminista no es quemar un sostén y odiar a los hombres. Se trata de igualdad de género”, expresó.