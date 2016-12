¿Acosador? Vin Diesel hizo pasar un incómodo momento a su entrevistadora

Vin Diesel visitó Brasil durante la promoción de su última película,”XxX: Reactivated”, sin embargo durante una de las entrevistas perdió el control e incomodó a una de las periodistas debido a sus coqueteos.

Durante la conversación, el actor estaba hablando con Carol Moreira, acerca de cómo Tom Hanks lo ayudó a convertirse en una estrella; debido a que trabajaron juntos en Salvando al soldado Ryan. Sin embargo, Diesel la interrumpió para decirle: “Dios, eres muy hermosa. Dios, ella es tan hermosa”.

Adivinha quem já está no estande da @warnerchannelbrasil na @ccxpoficial? Entre no FB/WarnerChannelBrasil pra ver tudo que vou mostrar AGORA na live por lá! #WarnerNaCCXP A photo posted by Carol Moreira (@carolmoreira3) on Nov 30, 2016 at 11:21am PST

Posteriormente Diesel se dirigió a la gente tras cámaras y preguntó: “¿Estoy en lo correcto o equivocado? Quiero decir, véanla, ¿cómo se supone que haga esta entrevista? Miren a esta mujer. Es tan hermosa. Háblame, bebé”.

Ante los comentarios de Vin Diesel, la periodista parecía estar incómoda, sin embargo intentó reanudar la entrevista; pero minutos después el actor siguió coqueteándole. Después de que ella le dijera de su interés compartido por Calabozos y Dragones, él le dijo: “Soy como tú porque te amo”. Pero los comentarios de Diesel no quedaron ahí y continuó: “Chicos, ¿en serio? Miren lo hermosa que es. Ustedes piensan que esto es una broma. ¿Cómo se supone que esté sentado aquí cuando veo a una belleza así? Ella es tan bella. Estoy enamorado. ¡Estoy enamorado de mi entrevistadora!”.

Una vez más Moreira intentó continuar con la entrevista al protagonista de “Rápido y furioso”, para poder hablar de sus película; pero Diesel volvió a hacerlo “Te amo. La amo”, dijo. “Hombre, es tan sexy. No puedo hacer esta entrevista”.

Fue la misma Carol Moreira quien compartió el video de la entrevista, además de dar una breve explicación, en donde indica que la situación se volvió un poco incómoda cuando Diesel empezó a señalar lo guapa que era. “No sabía bien qué hacer. Me reía porque era una situación muy delicada. No me gustaba. En ese momento no sabía cómo reaccionar, pero veréis que estaba incómoda, no fue elegante interrumpir mi trabajo”.

También te puede interesar:

Justin Bieber enfrenta cargos por robo y lesiones en Argentina

La nueva conquista de Kristen Stewart es un ángel de Victoria’s Secret