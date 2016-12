Cristian Castro busca fortalecer la relación con su padre

El cantante mexicano Cristian Castro dijo sentir tristeza al no haber convivido desde niño con su padre, el comediante Manuel “El Loco” Valdés, pero ahora con la finalidad de “lograr una relación más real” lo busca porque le gustaría “recuperar muchas cosas de él”.En entrevista con Notimex, el cantante que en la actualidad promueve el corte promocional “Decirte adiós”, extraído de su placa discográfica “Dicen”, destacó que para fortalecer la relación con su padre está en constante comunicación con él.

“Lo he querido traer más a mi vida, porque la verdad me da pena que nunca pude estar con él y es una persona tan divertida, y me da un poquito de tristeza porque pues me hubiera gustado convivir más tiempo con él desde chiquito que era yo muy travieso. Hubiera querido jugar con él; sin embargo, ahorita trato de que valga la pena este tiempo y recuperar muchas cosas con él”, declaró.

Dijo que siente la necesidad de “hacerle muchas preguntas y recuperar esos momentos en familia, porque nos sentimos cerca pero nos tenemos que ir juntando más y más para poder lograr una relación más real”.

Respecto a que si considera que heredó el carácter bromista y alegre de su padre, el cantante señaló:

“Espero heredar lo mejor de los dos (sus padres), siempre heredarles lo más bonito; lo gracioso de mi papá y lo más dulce de mi mamá y eso es lo que quiero ser, muy dulce, ser gracioso, pero sobre todo ser buen cantante”, acotó Cristian.

“Me importa cantar muy bien, con dignidad, con buen manejo (de la voz) y transmitir el propósito de cada canción”, resaltó el cantante que ha tenido grandes éxitos como “No podrás”, y “Agua nueva”.

Cristian Castro presentará este 26 de diciembre su espectáculo renovado en la Mega Feria Imperial Acapulco, en el que incluirá temas de su reciente álbum discográfico “Dicen”, así como también interpretará sus temas clásicos que ha logrado en 25 años de trayectoria.

Señaló que sería muy significativo que en dicha presentación, que tendrá lugar justo un día después de Navidad, también estuviera su padre, a quien invitó, pero duda que pueda viajar porque la señora Arcelia, esposa del comediante está delicada de salud.

La fiesta de Navidad la disfrutará en compañía de su familia en la casa que su madre Verónica, tiene en el puerto de Acapulco.

“Es una casa muy bonita en donde nos reunimos muchos familiares y disfrutamos de un bonito convivio en el que estarán mi abuela, mis tíos, primos, compadres, en fin, mi familia a la que soy muy apegado”, señaló.

Para 2017 continuará con la promoción de “Dicen”. También planea lanzar un disco en inglés, así como un álbum de mariachi.

“Deseo cumplir esos tres proyectos en 2017, aunque nadie se entere, pero quiero que existan. Quiero grabar mucho en 2017, sobre todo, en inglés que ya lo tengo muy jurado”, dijo.

Respecto al disco de mariachi, enfatizó que ya tiene las pistas, ya sólo falta meterme al estudio a trabajar la voz, mezclar y ya queda ese disco de ranchero.

Acotó que habrá, por lo menos seis temas inéditos, y otros seis serán canciones clásicas e incluirá un tributo a Juan Gabriel.

