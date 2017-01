Ellas son Miss Golden Globes 2017

Este año se continuará con la relativa nueva tradición de invitar a los hijos de celebridades para que participen durante la ceremonia de entrega de los Golden Globes.

Para esta, la 74a edición, fueron invitadas las hijas de Silver Stallone: Sistine de 18 años, Scarlett de 14 y Sophia de 20.

BEVERLY HILLS, CA – JANUARY 04: Miss Golden Globe 2017 Sophia Stallone, Sistine Stallone and Scarlett Stallone attend the 74th Annual Golden Globes Preview Day at The Beverly Hilton Hotel on January 4, 2017 in Beverly Hills, California. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images)