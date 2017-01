Los memes y momentos más divertidos de los Golden Globes 2017

Además de poderosos y emocionales discursos de agradecimiento o impresionantes vestidos y moda; las ceremonias de premiación como los Golden Globes también dejan una estela de memes que inundan el internet. La 74ª edición no fue la excepción y aquí están los momentos más graciosos.

Cuando el anfitrión estaba terminando su monólogo de bienvenida, el telepromter falló por lo que Jimmy Fallon tuvo que improvisar rápidamente para salvar la situación. Momentos más tarde regresó al escenario para decir burlarse del penoso incidente que pasó Mariah Carey en Nueva York. “Acabo de hablar con Mariah Carey y ella piensa que Dick Clark me boicoteó el monólogo”.

When Jimmy Fallon makes a joke at your expense at the #GoldenGlobes #MariahCarey pic.twitter.com/2a7nton4nv

— Dish Nation (@DishNation) January 9, 2017