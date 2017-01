Salma Hayek muestra su rostro sin filtros y sin una gota de maquillaje

Sin filtros y sin una gota de maquillaje… Salma Hayek se deja ver al natural.

La actriz de 50 años se mostró en Instagram como nunca la habíamos visto; dejó ver su rostro tal como es.

Salma Hayek publicó una foto con la “cara lavada”, junto a la que escribió: “This is my Oh no! tomorrow is #monday face (esta es mi cara de ¡Ayy no! mañana es lunes) #nomakeup #nofilter”.

A pesar de mostrar su rostro libre de maquillaje, los comentarios de sus seguidores hacia Salma fueron totalmente positivos; la mayoría de ellos resaltaban su belleza y juventud.

Entre los mensajes que le escribieron se puede leer: “Eres una mujer bella… sin necesidad de maquillarte te ves hermosa. Así muestras tu propio yo. Eres única”; “Te ves más bella sin maquillaje”; “La que es bella es bella”; “Una hermosa mujer al natural…”; entro otras opiniones en la que se resalta lo bien que luce.

This is my Oh no! tomorrow is #monday face Esta es mi cara de "Ayy no! mañana es lunes" #nomakeup #nofilter Una foto publicada por Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 8 de Ene de 2017 a la(s) 1:36 PST









