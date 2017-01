MC Aese: Disfruta sus nuevas facetas

¿MC Aese empieza el año con un concierto especial para él?

— Así es, tengo una presentación que es el inicio de la gira, ahora sí ya en serio. Es que todo este tiempo estuvimos emproblemados en hacer discos, canciones nuevas, entre negociaciones y demás. Pero por fin ya salieron los dos discos, el que hice con Universal y el que hice independiente, ya están afuera con un chorro de videos. Después de todo eso y que ya tenemos nuevo repertorio, queremos ir a visitar todo México. El inicio de la gira de MC Aese es este 26 de enero en el Café Iguana, aquí en Monterrey.

¿Este concierto es el inicio de la gira nacional?

— Es una gira nacional e internacional. Por el momento, no puedo decir muchas fechas, sólo Monterrey, Ciudad de México, Cuernavaca, Tampico y Cancún. Pero ya hay negociaciones con mi equipo para ir fuera del país y, por supuesto, visitar la mayoría de las ciudades de México.

¿Qué lugares visitarías fuera de México?

— Hay planes en Estados Unidos, también hay planes para ir a Sudamérica. Ya visitamos Perú, queremos regresar, y también visitar Colombia. Las propuestas ya están, sólo falta que se concreten.

¿En qué fechas salieron tus últimos dos discos?

— El independiente salió el día de mi cumpleaños, el 20 de febrero. El de Universal salió el 23 de septiembre. También lancé un single el 15 de noviembre, que es un adelanto de lo que viene.

¿El show del Café Iguana será la presentación oficial de estos discos?

— Del disco de Universal todavía no hemos cantado ninguna canción en vivo, va a ser la primera vez. A la raza le ha gustado mucho, el primer single ya cuenta con 6 millones de visitas, el segundo ya va para los 3 millones. Está teniendo buena aceptación, entonces lo vamos a cantar por primera vez en vivo.

Entonces será un evento en grande para MC Aese…

— ¡Totalmente! También porque nos acompañan dos amigos músicos que se metieron al team para tener un baterista y un guitarrista que a la vez será bajista. Estoy muy emocionado por cómo suena en los ensayos, imagino cómo se escuchará en vivo. Ya no es nada más lo que la gente escuchó cuando le puso play en YouTube.

¿Cómo quedó el asunto con Universal después de sus diferencias?

— Ahorita están en que quieren hacer la promoción y no nos ponemos de acuerdo por los tiempos. Por lo pronto, con ellos no tengo planes, sólo estoy con mi equipo.

¿Entonces sigues con ellos? ¿El contrato no ha terminado?

— No, no ha terminado, desafortunadamente. Estoy luchando para que termine. Sacamos este disco con ellos, pero llegamos al acuerdo de volver a ser independiente, creo que tengo más habilidad siendo dueño de mi tiempo y de mi espacio. Hasta ahí quedamos, estamos en pláticas para la carta de retiro.

¿Nos puedes compartir qué otros planes tienes para 2017?

— ¡Claro! Hay proyectos con Telehit para una participación musical en una serie. Vamos a participar musicalmente en otros proyectos, quizá otras series. También tengo un proyecto con un director de cine y televisión para ver si puedo explotar mi faceta de actor, que siempre lo he querido hacer. Además, también está la grabación de un nuevo disco. Espero que mi nombre esté por todos lados durante 2017, que vomiten a MC Aese hasta que ya no puedan más.

Por otra parte, ¿cómo va el proyecto de MC Aese como papá?

— ¡Muy bien! Me encanta ser papá, la verdad. Los que son padres y madres me podrán entender, y los que no, no habría palabras para explicarles.

Antes me llenaban cosas que era muy absurdas, ahora me llena llegar a casa y que me estén esperando, mi hija y mi esposa, y que me tengan comida, las pláticas.

Ojalá todos encuentren con quien hacer una familia. Hoy en día, el sexo es muy fácil de conseguir, pero lo difícil es con quién hacer una familia. En esa parte estoy muy feliz y es lo que me aliviana para soportar todo el estrés de una carrera musical.

El dato

26 de enero a las 20:00 horas será el concierto de MC Aese en el Café Iguana. Los boletos están disponibles en Sports&Caps y TAGS de Plaza Morelos, Plaza Fiesta San Agustín, Citadel, Patio Lincoln, Sendero Apodaca, SunMall Guadalupe y Salón Morelos.

Notas relacionadas con MC Aese:

Después de firmar con disquera, regresa como independiente