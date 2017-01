La modelo y cantante argentina, Sabrina Sabrok, se estrena como actriz porno, además de lanzar la plataforma digital Sabrina Sabrok Porn, con la que pretende producir videos con actores reconocidos.

Luego de reponerse de una reciente cirugía de glúteos y de la constante insistencia de sus seguidores para publicar fotos con menos ropa, Sabrina decidió emprender como actriz, por lo que ahora se podrá ver a la rubia teniendo relaciones sexuales sin censura.

“Siempre me he caracterizado por hacer cosas diferentes, y siempre había tenido la inquietud de hacerlo, los fans me motivaron y el resultado son estos videos, en donde tengo sexo con mi marido Alexandro”, reveló la ahora actriz a Diario Basta!

Sabrina dejó claro que no hará videos con otro hombre que no sea su esposo, pero sí pretende incluir a más actores y actrices que se quieran sumar a su proyecto.











Hace unos días, la rubia, con los implantes de senos más grandes, se sometió a una cirugía para retirarse los implantes de glúteos que se le reventaron; por lo que también aprovechó la intervención para ponerse unos más grandes en la zona.

