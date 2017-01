Esta niña es viral por ser idéntica a "La Usurpadora"

“Paola Bracho”, protagonista de “La Usurpadora”, es una de las villanas más famosas de la historia de las telenovelas. Su risa, su estilo y su maldad son las más recordadas de esta producción mexicana de 1997. Y en Latinoamérica, el personaje goza de mucha aceptación.

Por eso, en Brasil, una niña fascinada con su personalidad decidió imitarla de pies a cabeza. Se llama “Mini Paola” y ya tiene más de 50 mil seguidores en su página oficial de Facebook.

Su nombre real es Raissa Queiroz y habló con Metro sobre su fascinación por la villana y su transformación.

¿Por qué escogiste a Paola Bracho y qué te enamoró de ella?

Porque creo que ella es muy hermosa y yo amo a Gabriela Spanic. Paola, de “La Usurpadora”, es su mejor personaje. Además, su belleza me encanta. Su soberbia y altivez. Ella es inteligente y perspicaz. Lo único que no me gusta es su maldad.

¿Desde hace cuánto personificas a Paola?

Empecé hace un año. Cuando ví la novela por primera vez. Ahí le pregunté a mi madre para cortarme el cabello como ella. Y doné el mismo a una institución que hace pelucas para niños con cáncer. Los trajes son todos de mi madre. Se han adaptado para las fotos.

¿Por qué has tenido tanto éxito? La gente te ama en redes sociales.

Todos están perplejos con el parecido. Paola Bracho es muy querida por todos. Esto se propagó rápidamente y comenzaron a seguirme. Recibo mensajes de personas de todo el mundo y no puedo responderlos. Pero recibo gran afecto y es algo que debo agradecer.

¿Quieres seguir personificándola? ¿Piensas disfrazarte de otros personajes?

Por supuesto. La gente siempre me pregunta por nuevas fotos y videos. Quiero seguir. Estoy enamorada de ella, así que por ahora será mi único personaje.

Luz Lancheros/ MWN