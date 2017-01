Thalía podría protagonizar serie televisiva de "Aventurera"

El productor Juan Osorio reveló a la prensa que la cantante y actriz mexicana Thalía regresaría a la pantalla chica, pues está por cerrar las negociaciones para protagonizar la serie “Aventurera”.

“Recuerden que traigo en planes la serie de ‘Aventurera’, ya en tres meses comenzamos a grabar. Hay por ahí especulaciones, pero no puedo confirmar porque hasta que no la tenga firmada, lo diré, si no me veo como hablador”.

El productor dejó claro que si la esposa de Tommy Mottola está pensando la oferta no es por falta de presupuesto, sino por los compromisos laborales que tiene. Incluso dijo estar dispuesto a cumplir todos los caprichos de la cantante, hasta llevaría a toda la producción a Nueva York donde vive ella.

“Los ceros en el cheque no son el problema, acuérdense que es una mujer con una agenda muy apretada, pero por ahí está, también es mamá y pues estamos ajustando ciertas cosas”, comentó.









