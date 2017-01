Eiza González sufrió penoso descuido con la parte baja de su bikini

Eiza González comenzó el 2017 impactando con su figura en las playas de Cancún. De hecho la actriz publicó algunas fotos de ella en bikini, disfrutando de ese paradisiaco lugar.

Sin embargo durante su estancia en las playas mexicanas tuvo un accidente, el cual fue muy visible y que para su mala fortuna fue captado por los paparazzis. La protagonista de “From Dusk Till Dawn” manchó la parte inferior de su bikini.

she looks better than i ever will in my entire life pic.twitter.com/7xpsQnWgQz

— best of eiza (@badposteiza) January 3, 2017