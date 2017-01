“Me case o no quiero tener una familia con tres hijos más”: Bárbara de Regil

En uno de los momentos más plenos en su vida profesional y personal es como se encuentra la guapa actriz Bárbara de Regil a quien actualmente vemos como Rosario “Tijeras”, en la serie homónima que ha alcanzó el rating más alto en la televisión en México a unas semanas de su final.

“Me encuentro en un momento de felicidad plena porque nunca me imaginé cuánto éxito iba a tener Rosario, en ese momento estoy, y ahorita que no estoy trabajando estoy siendo mamá, novia, hija y hermana”, expresó en entrevista con JDS.

Tras su destacada actuación que la ha catapultado a consolidar su carrera artística en los 5 años que lleva haciendo cine y televisión, hoy disfruta de las mieles del éxito que pocas artistas han alcanzado en tan poco tiempo.

“Yo empecé con el pie derecho con un protagónico (Bajo el alma en 20011) y este proyecto de todos los escalones que eran de plata, éste es el de oro y el primero de muchos más”, aderezó de su trabajo del cual no se identifica en la vida real cuando fue adolescente como lo representa al principio de la serie.

“De grande sí me identifico como Rosario porque le metí toda mi fuerza y personalidad, más todo lo que ella es… sicaria, una mujer que se enamora fue un balance”, apuntó.

Consciente que este momento es efímero, “así como salgo a la calle la gente me grita Rosario, mañana salgo y no me van a gritar nada”, por ello vive el día a día sin subirse a un banco y perder el piso.

Como mayor madurez a cuando empezó, sumando todos los escándalos y tropiezos que ha tenido, hoy todas las decisiones que toma en la vida influye mucho su familia, su hija Alexa y sin duda su mejor apoyo, su novio Fernando Schoenwald.

“Ya no hago un desnudo por mí primero, después por mi hija, mi mamá, mi papá y mi novio, tomo decisiones no por mí, sino también basado en lo que piensa mi familia”. En ese sentido, no aceptaría un proyecto en otro país “porque no voy a dejar seis meses a mi hija, no la voy a mover de su zona de confort y menos a la edad que tiene”.

Aunque su hija Alexa de 12 años, (actualmente cursa la secundaria), sabe de la fama que tiene su mamá, eso no es importante para la niña. “Le vale, no es mi fan y le molesta cuando sus amigas le dicen algo, pero no te voy a mentir que está orgullosa de mí, ella lo que quiere es una mamá en su casa, que le de besos, le haga de desayunar y le ayude hacer la tarea”.

Por ello, se sinceró al decir que ya piensa en consolidar su noviazgo con Fernando, con quien lleva un año y medio viviendo juntos y aunque su felicidad no requiere de una boda, sí decreta tener más hijos.

“Me case o no quiero tener una familia, ahorita soy como una mujer casada porque vivimos juntos, ya somos un matrimonio 100%, quiero tener tres hijos más y ya tenemos el cuarto para ellos, todo está planeado cuando la vida me diga ‘este es el momento’”.

Aclaró que después de haber terminado agotada con este proyecto no deja otra de sus pasiones que es el ejercicio, actividad que realiza no sólo por salud si no por imagen, además de ser motivación de muchas chicas que quieren verse como ella.

“Me hace la mujer más feliz del mundo, es como desayunar, me siento bien y por imagen porque me gusta verme muy bien, porque creo que mi cuerpo es mi casa, así como me voy a embarazar y voy a subir 20 kilos, volveré a bajar y me motiva ayudar a mucha gente”.

Aunque se come una pizza entera, “como limpia y no tengo vicios porque no tomo, me gusta ver la tele, comer palomitas, mis hobbies es escuchar música, amo el helado y me gusta viajar de forma normal”. Por el momento está en stand by (reposo), recuperándose del cansancio que le provocó tanto esfuerzo actoral, aunque ya cocina un proyecto de cine después de haber filmado “Tiempos felices” en 2014.

