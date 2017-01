Eiza González, con moretones tras chocar su carro

La actriz Eiza González asustó por un momento a sus seguidores en Twitter pues compartió una fotografía del parabrisas de su auto estrellado.

Resulta que la actriz tuvo un accidente automovilístico que le dejó rasguños y moretones pero nada grave, aunque su carro no corriera con la misma suerte.

Sin dar detalles, Eiza González dejó en claro que ella salió casi ilesa de tan desafortunado episodio.

Some scrapes and bruises but fine. Car didn’t survive lol 🚗❌👎🏽

— Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) 14 de enero de 2017