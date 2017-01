Syntek, OV7, Caló y JNS unidos por 90s Pop Tour

El 31 de marzo de 2017, Aleks Syntek, OV7, JNS, Erik Rubín, Caló, The Sacados y Litzy iniciarán la gira denominada 90’s Pop Tour en la Arena Ciudad de México.

Son siete conceptos pop y rap y 18 exponentes de la música de la década de los 90 que se reunirán con el propósito de revivir esa época interpretando sus más grandes éxitos.

De acuerdo con el vocalista de Caló, Claudio Yarto, el escenario en el que se presentarán tiene un formato de 360 grados, en el que esperan lograr mejor interacción con el público. El repertorio será de 40 canciones durante cuatro horas.

Aunque todavía no se define el orden en que se presentarán, no se descarta la posibilidad de hacer dúos, intercambiar temas y ritmos, como ha ocurrido con otras agrupaciones en giras combinadas.

“No hay protagonismos ni egos. Todo ha fluido de manera increíble y lo lograremos, como ya sucedió con Kabah y OV7”, subrayó Lidia Ávila en conferencia de prensa.

En su opinión, se trata de un concepto novedoso que confían gustará al público, pues para divertirlo y emocionarlo, pretenden mezclar conceptos; incluso quienes no bailan, como Aleks Syntek y Erik Rubín, podrían hacerlo esta vez.

Ari Borovoy estará a cargo de la producción del tour mediante la empresa Bobo Producciones y, en conferencia de prensa, dijo que están dentro los que quisieron apostar por el proyecto, los que tienen la intención de divertirse y pasarlo bien.

Respecto a un tour similar que organiza Héctor “Apio” Quijano con Ocesa Seitrak para reunir a Kabah, Sentidos Opuestos, Fey, Magneto y Mercurio, Borovoy consideró que ‘el sol sale para todos’, sobre todo en un país en el que hay millones de personas.

“No podemos quejarnos, la vida nos ha sonreído y estamos haciendo lo que más nos apasiona y divierte. Le deseo suerte y éxito a toda la gente de la industria, porque de una u otra manera, directa o indirectamente, termina beneficiando a todos”, expresó.

Añadió que incluso invitaría a las citadas agrupaciones, y que si ellos los quieren invitar “también podremos ir; la música es universal y no hay bronca. De corazón, les deseo todo lo mejor”, expresó.

Sin revelar detalles, Borovoy admitió que hace poco le extendieron una invitación para que llevará a cabo “90’s Pop Tour” con una empresa productora de eventos que planeaba el mismo concepto, pero no aceptó porque sus ideas eran diferentes.

“Decidí agarrarme de los hombros con mis cuates y darle para adelante. Les dije: ‘hagan el suyo y nosotros el nuestro y que a cada quién le vaya increíble. Si resulta un tercer festival, bienvenido, es muy sano”, respondió ante los rumores de que ha recibido amenazas de boicotear el tour.

En lo que refiere a pleitos entre OV7 y Kabah, Lidia Ávila aclaró que no existen problemas, que incluso tienen conciertos pendientes en Querétaro, Culiacán, Sinaloa, y León, Guanajuato, entre otras plazas.

A su vez, Erik Rubín, después de sobresalir al lado de Sasha y Benny, consideró que debe continuar su carrera en la música y “90’s Pop Tour” es una gran oportunidad para hacerlo quedándose con los gratos recuerdos que vivió al lado de sus ex compañeros de Timbiriche.

“La música te da la oportunidad de jugar de varias maneras y ésta es una de ellas. Cuando Ari me lo comentó de verdad me emocioné. No será un trabajo sino una emoción y ya me vi con la guitarra al lado de ellos, creo que vamos a aportar algo”, platicó Rubín al informar que en febrero de 2017 propondrá el sencillo de su nuevo disco.

Los conciertos confirmados para “90’s Pop Tour” son, hasta el momento, el 24 de marzo (Monterrey), 25 del mismo mes en Guadalajara y el 31 en la Arena Ciudad de México. A principios de mayo estarán en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, y quizá en otras ciudades del país.

Gana boletos para 90s Pop Tour en la Arena Ciudad de México

Si no te quieres perder este concierto, envía un correo electrónico a entretener@publimetro.com.mx con tu nombre completo y la respuesta a la siguiente pregunta.

Si ganas, te informaremos vía correo electrónico dónde y cuándo recoger tus boletos.

Pregunta

Menciona un éxito que esperes escuchar de alguno de los participantes de esta gira.