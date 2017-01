Critican a la ganadora de Miss Helsinki 2017 por "fea"

Vaya polémica que ha causado la elección de Miss Helsinki. Sephora Ikalaba es una joven inmigrante nigeriana de 19 años, la cual ganó el certamen, sin embargo en redes sociales los usuarios han cuestionado su belleza.

Ikalaba aspira a convertirse en Miss Finlandia, pero antes ha tenido que lidiar con las criticas que se han desatado en Twitter por su aspecto.

El triunfo de Miss Helsinki se vio opacado por los fuertes comentarios que ha recibido en las redes; donde la acusan de poseer un rostro poco agraciado, de tener una tez demasiado oscura y de no representar la belleza escandinava

Algunos usuarios consideraron que el jurado tomó una decisión políticamente correcta para no parecer racista. Pero la mayoría de los comentarios destacan que la joven de 19 años no representa con justicia los estándares de belleza de los países nórdicos.

Entre los crueles comentarios que encontramos en redes sociales se pueden encontrar los siguientes:

#missHelsinki2017 es negra en un país de blancos. Ese no es el problema. El problema es que es fea. El multiculturalismo no tiene gusto. pic.twitter.com/BO3pNqxgtu

Sería racista y prejuicioso decir que es igualmente bella y # MissHelsinki # misshelsinki2017

It would be racist and bigoted to say she's equally beautiful and Finnish #MissHelsinki #misshelsinki2017 pic.twitter.com/JhtyCRwOoi

No podría siquiera ganar un concurso de belleza en Nigeria… para hombres.

She's not even good looking enough to win a beauty contest in Nigeria!….for men!

This just says it all#WhatAFarce#MissHelsinki2017 pic.twitter.com/Iu38fw0fAc

