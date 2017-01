Margot Robbie se despide de la sensual Harley Quinn y luce irreconocible

La sexy Margot Robbie, que es recordada por dar vida a Harley Quinn en Suicide Squad, le ha dicho adiós a su personalidad provocativa. La actriz fue captada luciendo muy diferente, debido a su look ochentero, además de que no luce tan delgada como antes; los cambios han llegado hasta su rostro y su cabello. Simplemente está irreconocible.

Miren a la nueva Margot Robbie.

Margot Robbie Looks Exactly Like Tonya Harding (PHOTO GALLERY) https://t.co/kOo4b6tVfO

— TMZ (@TMZ) January 16, 2017