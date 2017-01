10 mexicanos que triunfan en Estados Unidos

Este 20 de enero toma posesión Donald Trump como presidente número 45 de los Estados Unidos en las escaleras del Capitolio. En ese lugar prestará juramento ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y comenzará oficialmente su mandato en la Casa Blanca. Poco antes también deberá jurar su cargo el vicepresidente Mike Pence y se espera, como es habitual, que Barack Obama acuda a la ceremonia.

Si bien recordamos, durante su campaña electoral, que inició propiamente el 16 de de junio de 2015, el entonces precandidato republicano tildó de violadores, narcotraficantes y criminales a los mexicanos que emigraban a Estados Unidos. Incluso aseguró en varias entrevistas y eventos públicos que, en caso de ser elegido como presidente, México debería pagar por construir un muro a lo largo de toda la frontera que lo separa del país del norte de América.

Si bien, las aseveraciones del ahora presidente electo de los Estados Unidos son una falacia, queremos demostrarlo al exponer a 10 famosos mexicanos que han triunfado no sólo en aquél país, sino también en el mundo entero.

Isaac Hernández, bailarín internacional

Isaac Hernández es uno de los mejores bailarines del mundo, fue figura principal del Ballet Nacional de Holanda en 2014; obtuvo la medalla de oro en la USA Internacional Ballet Competition, fue primer bailarín del San Francisco Ballet y es el primer mexicano en bailar con el teatro Mariinsky de Rusia y la Ópera de París.

“Mi carrera internacional es importante, no sólo lo hago por mí, sino por todo mi país. Cada vez que bailo en un escenario internacional, estoy bailando por todo México, para regresarle un poco de lo que me ha dado. Necesito seguir mi carrera en el extranjero, lo que tengo considerado es hacer un vínculo con México más constante y firme en los próximos años”, ha manifestado en algunas entrevistas.

Salma Hayek

Tras varios años desde su punto álgido en la meca del cine, la actriz, nacida en Coatzacoalcos, Veracruz en 1966, sigue siendo abanderada de la causa hispana en Hollywood.

Salma es una de las mujeres que logró romper barreras del cine plegado de prejuicios y hacerse estrella sin caer en estereotipos, al grado de continuar activa en el mundo del espectáculo con proyectos por venir como un rodaje con el director puertorriqueño Miguel Arteta, a pesar de las dificultades que sufren las mujeres de su edad para permanecer en la prominencia del medio.

“Lo peor que puedes ser en Hollywood es una mujer de más de 40 años. Además de eso yo tengo acento, soy disléxica, soy de baja estatura y un poco rellenita. Todo lo que se imagine yo lo tengo, pero aún así aquí estoy”, aseguró la actriz hace unos años en una entrevista con la revista Harper’s Bazaar.

Alejandro González Iñárritu

Nadie imaginaría que Alejandro González Iñárritu, ganador del Oscar como mejor director de cine en 2015 y 2016, comenzaría su carrera narrando la exitosa radio novela “El pavo asesino”, allá por los años 80.

De la radio emigró a Televisa y luego en el año 2000, se estrenó su primer largometraje “Amores Perros”, nominada al Oscar como mejor película extranjera. De ahí, Iñárritu dejó de trabajar en México, para filmar en el extranjero “21 Gramos”, “Babel”, “Biutiful” y “Birdman”, aclamadas por la crítica mundial.

Gael García

El actor, productor y director mexicano ha sido ganador del Globo de Oro por su actuación en la serie “Mozart in the Jungle”. Ha protagonizado películas en México, Estados Unidos, Argentina, España, Chile, Bolivia, Francia y Brasil, de las cuales seis han sido nominadas al Premio Oscar.

Entre sus filmes más reconocidos se encuentran “Amores perros”, “Y tu mamá también”, “El crimen del padre Amaro”, “Vidas privadas”, “Diarios de motocicleta”, “Babel”, “Letters to Juliet”, “A Little Bit of Heaven” y “No”, entre otras. Como director de cine, debutó en 2006 con el filme “Déficit”.

La biografía de Gael está incluida en la Enciclopedia Británica. La revista People en Español lo ha incluido en las listas de Artista mejor vestido, Soltero más deseado y Las 50 bellezas latinas. La revista para hombres GQ lo nombró uno de los Hombres del año en 2004, al lado del estadounidense Tom Cruise y el británico Jude Law.

Es propietario, junto a Diego Luna de la productora Canana Films, con la que apoyan Ambulante, gira de documentales.

Diego Luna

El actor mexicano de cine, teatro y televisión inició su carrera con el cortometraje “El último fin de báter”. En 1995 participó en la telenovela “El premio mayor”, en donde hizo el papel de hijo de Carlos Benavides y Laura León. Alternó el cine y la televisión durante el resto de la década y en 2001 saltó a la fama junto a Gael García en la película “Y tu mamá también”.

Desde entonces ha filmado en México, Estados Unidos y España con actores como Sean Penn, James Franco, Salma Hayek , Kevin Costner, Tom Hanks y su más reciente participación en uno de los filmes más esperados: “Rogue One: Una historia de Star Wars”.

También ha dirigido documentales y filmes en la casa productora que fundó junto a Gael, Canana Films, a través de la cual también apoyan al festival Ambulante de Documentales. La compañía recientemente se unió con Golden Phoenix Productions propiedad del Discovery Channel para producir algunos proyectos.

Emmanuel Lubezki

Conocido en el mundo del cine como “Chivo” Lubezki, el director, productor y fotógrafo ha recibido varios premios Ariel, un ASC Award, un Premio Coral y tres premios Oscar, convirtiéndolo en el mexicano con mayor número de reconocimientos de La Academia por su trabajo como Director de Fotografía en “Gravity” y también en “Birdman” y “The Revenant”.

Ha sido nominado ocho veces al Oscar por su trabajo en “A Little princess”, “Sleepy Hollow”, “The New World”, “Children of Men”, “The Tree of Life”, “Gravity”, “Birdman” y “The Revenant”. Lubezki ha trabajado con directores como Tim Burton, Michael Mann, Alejandro González Iñárritu, los hermanos Coen, Terrence Malick y Alfonso Cuarón.

Alfonso Cuarón

El director, guionista y productor fue el primer mexicano en ganar el Premio de la Academia como Mejor Director en 2014. Se le considera uno de los cineastas más prometedores de su generación, junto a Guillermo del Toro o Alejandro González Iñárritu.

Comenzó dirigiendo la cinta “Sólo con tu pareja” pero el reconocimiento internacional le vino con producciones norteamericanas como “La princesita” y su cuarto largometraje “Y tu mamá también”.

Posteriormente dirigió proyectos de grandes presupuestos y bien recibidos por la crítica como “Harry Potter y el prisionero de Azkaban”, “Niños del hombre” y “Gravedad”, con la que ganó el Óscar.

Guillermo del Toro

Oriundo de Guadalajara, Jalisco, Guillermo del Toro ha sido galardonado con distintos premios, como el Goya. Es cofundador del Festival de Cine de Guadalajara y creó la compañía Tequila Gang. Sus películas se han especializado en terror y suspenso mítico, en las que los personajes pertenecen a mundos fantásticos. Ha hecho películas como “El espinazo del diablo”, “Blade II”, “Hellboy” y “El laberinto del Fauno”, así como a serie de televisión “Los Simpson”, para la que realizó un opening en el que homenajeó al director.

Eiza González

La actriz y cantante mexicana, nacida en 1990 en Caborca, Sonora, es reconocida por haber interpretado a Dolores Valente en la serie mexicana “Lola, érase una vez”, adaptación de la telenovela argentina “Floricienta”.

Su paso a la fama mundial vino cuando la también modelo decidió emprender en Estados Unidos y fue una de las elegidas por el director Robert Rodríguez para participar en la serie “From Dusk till Dawn”, como Satanico Pandemonium.

De ahí han venido proyectos como “Baby Driver” y “Battle Angel Alita”, producido por James Cameron.

Bianca Marroquín

Bailarina de ballet, cantante y actriz originaria de Monterrey, Nuevo León es la representante mexicana más exitosa en Broadway en los últimos años. Bianca conquistó la meca del teatro musical estadounidense con su papel de Roxy Hart para la puesta en escena de Chicago. Luego de una exitosa temporada en México, a principio de la década de los 2000, Marroquín fue invitada para para interpretar al mismo personaje en Broadway para una temporada de 5 semanas junto a George Hamilton como Billy Flynn, en el Teatro Shubert, que se convertirían en 10 años de éxito en Broadway.

También puedes ver:

¿Cirugía? Linet Puente presume escotazo

Salma Hayek y Penélope Cruz sorprenden con foto “al natural