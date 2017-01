Vadhir Derbez rompe el silencio y habla de sus preferencias sexuales

El actor y cantante Vadhir Derbez dejó claro que la gente que lo conoce sabe que sus preferencias sexuales no son los hombres; como Mhoni Vidente dio a conocer en sus predicciones para este 2017.

“Si me dijo mi mamá, pero no no, le falló, ya me conocen, nada que ver, lo que sí mencionó es que me iba ir bien en la música, espero que en esa no haya fallado”, dijo a JDS luego de presentar su película “El Tamaño sí importa”.

Mencionó que este tipo de publicidad negativa “le da flojera”. Y agregó: “prefiero que estén hablando de mis proyectos a que me gusta o no. Al final de cuentas es juzgar a una persona y sea la preferencia que tengas no deberías de juzgar a nadie”.

“Sé que la gente que me conoce lo tiene muy claro, pero cuando las cosas sí se ponen en duda, sí le afecta a uno personalmente y no vas estar explicándole a cada persona”

Por otro lado, dijo que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos no es motivo para detenerse en su carrera y llegar a tener trabajo en aquel país. “Mi sueño sigue grande. Yo cuando vi todo eso en redes sociales me fui a Los Ángeles, pero no vi nada de eso. Esperemos que este señor y la gente que trae hagan bien las cosas”.

En cuanto a su carrera musical, luego de que el año pasado tuvo un debut favorable al abrirle un concierto a Carlos Rivera, este año viene su segundo sencillo. “Es una sorpresa, porque en el videoclip están mi hermana (Aislinn) y Mauricio (Ochmann). Es una canción de amor, ya la pueden oír en Spotify pero el video sale a principios de febrero”; reveló el joven actor.

Finalmente expresó que trabajar con su papá Eugenio (quien tiene una participación especial) en su primera película, “El tamaño sí importa”, “lo pone muy nervioso pero al mismo tiempo lo tranquiliza”; y agregó, “sé que su crítica es constructiva, pero me la paso muy bien con él”.

Cabe resaltar que la cinta se estrena este 27 de enero en México.

