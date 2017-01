Abuela de Thalía pide morir "como regalo"

La abuela de las actrices Thalía y Laura Zapata, doña Eva Mange, cumplió este miércoles 99 años de edad; sin embargo, no todo fue dicha y gozo para la señora, pues las ganas por continuar viviendo parecen haberse desvanecido.

En una entrevista al Diario Basta!, Laura Zapata reveló que su abuela, quien vive en su casa y es atendida y cuidada por ella, ya está muy cansada.

“Ella está ya cansada, muy cansada porque al llegar a cierta edad ya te pesan los años, todas sus amigas casi se murieron, ya no tiene la misma fuerza, ya no escucha bien”.

La cumpleañera 99 presumiendo sus orquídeas regalo de nuestra querida @ChapoyPati 👏👏👏💝💝💝 pic.twitter.com/YDEr5fFn6M — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) January 18, 2017

A decir por Laura, doña Eva no está siempre del mejor ánimo, “Está esperando el momento de elevarse, por el momento está haciendo introspección porque la vida es así, nos quita todo y te da últimos momentos para reflexionar”.

“Ella está en casa con días buenos, yo salgo temprano para el llamado de la telenovela y ella debe seguir también con sus cosas”, comentó la actriz, quien participa en el melodrama ‘El Bienamado’.

Sobre cómo la alienta, Laura dijo: “Pues yo creo que es un privilegio, yo le digo, ‘abuelita no te quedes, hay muchos mortales que habitan el planeta con 99 años a cuestas’”, finalizó.

Por su parte, Thalía envió un mensaje de felicitación a su abuelita Eva con una imagen que publicó en su cuenta de Instagram.

“Happy 99 dearest grandma!!!! ⭐ ¡Felicidades abuelita hermosa! ¡99 años de vida! ¡Dios te bendiga a cada instante! ¡Te amamos tanto!🤗 ¡Feliz cumple!!!”

No obstante, contrario a lo que posiblemente esperaba, Thalía fue duramente criticada por sus seguidores:

“Cuanta hipocresía la tuya @thalia por q mejor no la visitas o la llamas o te haces cargo de ella, solo lo publicas para quedar bien con los medios nada mas te refresco la memoria tu abuelita no tiene redes sociales y vera lo falsa q eres”, “Hipocrita si no te ocupas de ella👎🏼”, “Thalia eres tan hipocrita, celebras cumpleaños de tus amigas, a lo grande y a tu abuela ni la vas a ver. Si tanto decias amar tu mama, deberias cuidar a tu abuelita y visitarla. Pero eres igual que tu mama cuando vivia, tampoco visitaba a su propia madre. Se averguenzan de ella, a ver porque no pones una foto actual de tu abuelita”(sic), son algunos de los comentarios que le escribieron sobre la fotografía.

Y es que desde hace algunos años, los problemas en la familia Sodi han separado a las hermanas, situación por la que Thalía también se alejó de su abuelita.

Todo comenzó en 2012, cuando doña Eva tuvo un problema en la cadera y fue llevada de emergencia al hospital. En ese entonces Thalía pidió en su cuenta de Twitter a todos dus fans sumar oraciones por la salud de la señora. Después de la operación, la cantante de “Arrasando” le mandó un tuit a su hermana Laura, donde le pedía que se encargara del acceso de sus hermanas al hospital, ya que al parecer no podían entrar a ver a su abuelita, hecho que enfadó a los millones de seguidores de Thalía y que comenzaron a atacar a la hermana mayor de la empresaria pensado que ella era la causante del problema.

Después de varios minutos y algunos mensajes donde las hermanas trataban de ponerse de acuerdo, Thalía aclaró la situación escribiendo: “Ya se hermanita. Es gente que quiere hacer problemas donde no los hay. Mal interpretaron mis palabras desesperadas. Al perder momentáneamente la comunicación contigo mientras te encargabas del papeleo, y al saber al mismo tiempo que parte de la familia estaba abajo, angustiadas pensando que la abuela estaba a punto de entrar a cirugia, crearon desesperacion. Tu haz estado al pie del cañon desde el primer momento! Porfavor no prestemos atención a un puño de gente conflictiva. Hay mas amor de personas bondadosas orando y mandando su #LuzParaEva. Te amo mucho hermana!” (sic).

Una vez dada de alta doña Eva, Laura comentó al periódico Reforma:”Muchísima gente ha venido a ver a mi abuela, de todas partes de la Ciudad y de México. Muchas personas la quieren, por fortuna. A mi hermana Thalía la estamos esperando porque aún está resolviendo algunos asuntos para venir” (sic.).

Sin embargo tal visita jamás ocurrió y poco después Laura decidió usar nuevamente su cuenta de Twitter, entre otros medios, para reclamarle a sus hermanas, en especial a Thalía, que su abuela necesitaba dinero, medicinas y una enfermera, por lo que pedía le mandaran apoyo económico.

Ahora este pleito se ha agravado en los últimos días luego de que Laura confirmara que la relación con su hermana Thalía estaba de nueva cuenta fracturada y aseguró: “La que estuvo pendiente de mi abuela desde que se cayó había sido Thalía, pero resulta que les caigo muy gorda porque digo la verdad y la verdad no peca, pero incomoda. Ha sido algo muy fuerte porque ya ninguna de mis hermanas me habla” (sic.) y continuó: “Thalía y yo habíamos hecho las pases, y estaba muy feliz porque nos escribíamos por Twitter, pero ya no” (sic.), aseguró Zapata.

Laura acusó a sus hermanas de no aportar el dinero prometido luego de la muerte de su madre, Yolanda Miranda, pues aparentemente habían acordado depositar cinco mil pesos mensuales cada una para la manutención y medicamentos de su abuela.

