Destapan line up oficial del Machaca Fest 2017

Después de varias semanas de rumores y especulaciones, finalmente la espera terminó. Este domingo se reveló que Café Tacvba encabeza el cartel del Machaca Fest 2017 en su sexta edición, que se realizará los días 17 y 18 de junio en el Parque Fundidora.

El comité organizador destapó el line up oficial del evento, el cual está integrado además por Juanes, Illia Kuryaki and the Valderramas, Maldita Vecindad, Miguel Mateos, Aterciopelados, Love Of Lesbian y Damas Gratis.

Talento local en el Machaca Fest 2017

Por supuesto, en el festival musical de mayor tradición de Monterrey no podía faltar el talento local, que en esta ocasión estará representado por Los Claxons, Jumbo y José Madero, por mencionar algunos.

“Para este 2017, durante dos días, se espera la visita de más de 80 mil personas. Ellos podrán disfrutar de más de 40 bandas y cantantes de América Latina en tres increíbles escenarios en el Parque Fundidora”, dijo Ismael Montoya, organizador del Machaca Fest.

Asimismo, se informó que, además de la parte musical, el evento contará con su ya acostumbrada área de comida con comidas típicas de la región, mercadito, juegos mecánicos y diversas actividades de los patrocinadores.

Los boletos

Los boletos para el Machaca Fest 2017 estarán disponibles a partir de este miércoles 25 de enero en tiendas Saharis y por Internet a través del sistema Hot-Ticket. Con un costo por abono, es decir, el acceso para los dos días de festival, de mil 10 pesos en zona General y mil 620 pesos en zona VIP, esto más cargo por servicio.