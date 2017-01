Paris Jackson confesó que fue víctima de un ataque sexual

La hija de Michael Jackson, Paris, concedió una reveladora entrevista a “Rolling Stone”. En ella habló de la muerte de su padre, sus intentos de suicidio y hasta que sufrió un abuso por parte de un desconocido.

La joven de 18 años y la única hija del “Rey del pop” confesó haber sido víctima de un ataque sexual cuando tenía 14 años, delito cometido por un “completo desconocido”. Sin embargo, Paris no aclaró si se trató de una violación u otro tipo de abuso, ya que dijo,

“no quiero dar muchos detalles, pero no fue para nada una buena experiencia, y fue muy duro para mí”, y añadió: “En ese momento, no se lo dije a nadie”.

Paris también habló de sus intentos de quitarse la vida, recordemos que en 2013 la joven fue noticia por un intento de suicidio en en 2013; sin embargo reveló que no sucedió sólo una vez.

“Intenté suicidarme varias veces”. Así mismo explico que los pensamientos de no querer vivir más comenzaron después de la muerte de su padre en 2009. “Siempre dicen que el tiempo cura, pero en realidad no lo hace. Sólo terminas acostumbrándote”, explicó, “perdí la única cosa que más me importaba. Así que de ahora en adelante, nada malo puede suceder. Lo siento conmigo todo el tiempo”.



La nueva cara de la marca Chanel también dijo a Rolling Stone que está “absolutamente” convencida de que su padre, Michael Jackson, fue asesinado y señaló al médico Conrad Munrray como uno de los principales responsables de la muerte del cantante.

“Él lanzaba pistas sobre gente que estaba tratando de cazarlo. Y en algún punto él decía: ‘Ellos me matarán un día"”, afirmó. “suena como toda una teoría conspiratoria y suena a mentira, pero los fanáticos de verdad y la familia lo saben. Le tendieron una trampa. Todo fue mentira”.

También te puede interesar:

Video de ex playmate con su hijo desató gran escándalo en redes

“La La Land” empata las 14 nominaciones de “Titanic” en los Óscar