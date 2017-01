Video de ex playmate con su hijo desató gran escándalo en redes

La ex Playboy Belén Rodríguez ha desatado tremendo alboroto por publicar un video en su cuenta de Instagram, donde aparece con su hijo.

La modelo argentina celebró la fiesta de cumpleaños de su retoño. El pequeño cumplió tres años y mientras festejaban, ella decidió pasar su lengua por los labios del menor, situación que a varios de sus seguidores les resultó indignante y hasta calificaron como “enfermizo”.

El video fue acompañado con las palabras: “Ti uccido!!! Piccolo nano!!! (¡Te voy a matar! ¡Enanito!)”.

Ti uccido!!!!!!!!! Piccolo nano!!!!! Un vídeo publicado por María Belén Rodriguez (@belenrodriguezreal) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 3:01 PST

El clip ya cuenta con más de un millón 100 reproducciones y casi mil 500 comentarios. La mayoría de ellos criticándola por su acción.

Sin embargo, algunos de sus seguidores la defendieron: “Yo hago lo mismo con mi hija y no soy una pervertida”, “Parece un niño feliz y dulce. No entiendo lo que se ve aquí no esté bien”,

No es la primera vez que la ex Playboy está envuelta en la polémica , de hecho, la modelo saltó a la fama internacional por haber tenido una relación con el expresidente italiano Silvio Berlusconi. También fue captada teniendo sexo en público, durante unas vacaciones en las Maldivas en 2009, con Fabricio Corono, quien en ese momento era su pareja.

