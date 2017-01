Pero qué le pasó a Khloé Kardashian en el rostro

La hermana menor del clan Kardashian, Khloé, desató las críticas y sorpresa de sus millones de seguidores al compartir una imagen en Instragram en la que luce irreconocible.

Y es que la socialité, enfundada en un traje de baño amarillo y con los ojos empequeñecidos por el sol, lució unos labios mucho más gruesos, quizás producto de una nueva inyección de botox.

“Siento que ya no te vamos a reconocer”, “La boca no es natural, no intentes ser alguien que no eres”, “Los labios están muy gruesos”, “Para de una vez”, comentaron sus fans sobre la polémica imagen.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians se encuentra en Costa Rica con su hermanas Kim y Kourtney. A la aventura también se unieron North West, Scott Disick y sus hijos Penelope, Reign y Mason.















































