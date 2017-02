Lord of the Dance promete un regreso a México emocionante

A diez años de que se presentara en México y con un éxito generalizado alrededor del mundo, el show de danza irlandesa se prepara para hacer vibrar el escenario del Auditorio Nacional. De la mano de la leyenda de la danza Michael Flatley, el espectáculo Lord of the dance ganó gran renombre internacional en 1996 y durante 2017 recibió un nueva aire con la creación de Lord of the dance: dangerous games.

A pocos días del primer show, los bailarines ya se alistan para hacer el regreso triunfal a México y prometen un espectáculo emocionante. Marcus Schreyer, uno de los bailarines del elenco, conversó con Publimetro para adelantarnos un poco de lo que la audiencia podrá experimentar en el show de casi 2 horas.

¿El espectáculo del que formas parte vuelve después de 10 años, crees que eso genere mucha expectativa en el público tanto como en los bailarines?

— No estuve en México antes, pero estamos muy emocionados de llevarlo nuevamente. Garantizo que la gente que asista no se decepcionará; amará cada segundo.

Cuéntanos sobre el show y concepto de que hace diferente a Lord of the dance: dangerous games.

—Se basa en el folclor irlandés; en realidad es una historia simple, del bien contra el mal, amor contra la pérdida. Pero el poder del show es la forma en cómo se cuenta través de la música y la danza de irlandesa. Es como un viaje en una montaña rusa para la audiencia. Además, de una manera de olvidarse de los problemas durante las 2 horas que dura el show. La gente siempre se va con una sonrisa porque se transporta a a un lugar diferente con la energía y el movimiento del show. Es fascinante.

¿Qué innovaciones veremos en las coreografías, el diseño y la esencia del show?

¿A qué crees que se deba que este tipo de espectáculo dancístico sea tan interesante apara las audiencias de todo el mundo?

—No podría definir una razón exacta. Porque es tan abierto a tantas culturas, pues es danza, movimiento, música y ritmo, todo eso reunido en un solo escenario te habla de una forma peculiar. Cruza todas las fronteras, sin importar de dónde seas; trasciende todo.

¿Cómo describirías trabajar con Michael Flatley?

— Es perfeccionista. Él se esfuerza mucho y espera que la gente alrededor lo haga también. Odia ver que alguien desperdicie su talento o no esté logrando lo mejor de sí mismo. Este ritmo no es para todos, pero quien está en este negocio y tiene una gran pasión por la danza y el escenario, él es una de esas personas que saca lo mejor de ti. Para mí es fantástico, he estado con el show por un tiempo y sigue siendo estremecedor entrar al estudio con Michael porque logras resultados que no sabías de que eras capaz de lograr.

¿Y cómo es ser parte de un grupo que recorre el mundo con la danza?

—A veces puede ser un poco cansado y riguroso. Te tienes que asegurar de estar siempre físicamente preparado. Tenemos un equipo de masajistas y terapeutas que nos ayudan a alimentarnos y cuidarnos. Pero al mismo tiempo es muy emocionante, ya que puedes viajar mucho y puedes conocer nuevos lugares y experimentar con diferentes culturas gente y comida. Es increíble. Muchos aquí han sido bailarines irlandeses toda la vida y poder ser parte de un show así es un sueño hecho realidad.

¿Y cómo fue que llegaste a la danza?

—Para ser honesto, fue porque mis papás querían que supiera y me involucrara en algo de la cultura irlandesa. Me llevaban a lecciones desde niño, pero yo sólo quería estar en el campo pateando un balón. Luego descubrí que era mucho mejor bailrín que jugador. Con el tiempo se convirtió en una pasión.

Lord of the dance: dangerous games se presentará en el Auditorio Nacional del 9 al 12 de febrero.