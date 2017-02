La nueva temporada de la famosa serie,”Orange is the New Black”, será liberada el próximo 9 de junio. Volverá a contar con las actuaciones de Taylor Schilling y Laura Prepon, entre otros.

El teaser muestra los rostros de varios de los personajes principales y termina con la escena en que “Daya” (Dascha Polanco) apunta con una pistola a un policía, suceso con el cual culminó la cuarta temporada.