ATL Garza: Su propuesta urbana lo lleva a triunfar en EU y Puerto Rico

Con 19 años de edad, dos de carrera y dos discos, ATL Garza ya llegó a donde quería.

Gracias a la propuesta urbana de su segundo disco, Totalidad, ya visitó Estados Unidos y Puerto Rico.

“Yo tenía miedo, porque Puerto Rico es la cuna del reggaetón y yo estoy haciendo esto a mi manera. No sabía cómo la gente iba a tomar mi música, pero les encantó”, declaró ATL a Publimetro.

ATL dejó atrás la pubertad con la que hizo su primer disco, por eso en el segundo se escucha un cambio musical.

“Cuando empecé a tocar instrumentos a los 11 años, me gustaba el heavy metal, un género diferente a lo que hago ahora, pero es lo que me movía”.

“Hasta que una novia me enseñó el pop y el R&B y me gustó. El R&B es el que más me gustó”.

“Pero en el primer disco, mis canciones de R&B las hicimos pop para que fuera más comercial, y con el tiempo ya no me sentía a gusto cantando eso”.

“Yo quería fiesta, música que me incitara a bailar, lo que escuchaba en mis fiestas era música urbana y electrónica”

“Entonces conocí a Maluma en Colombia y le dije: muero por hacer música urbana, y él me pasó el contacto de sus productores”.

“Y así, el disco se hizo con los productores de Maluma. Estoy muy contento con lo que estoy haciendo, ya me encontré en este género musical”.

ATL tiene otros motivos para sentir que su carrera va por buen camino, como el video de su sencillo Todo para mí.

Y es que a tan sólo un mes de su estreno, ya superó el millón de vistas en YouTube.

ATL Garza ya piensa en su próximo proyecto

Aunque Totalidad salió apenas hace seis meses y ha lanzado tres sencillos, ATL ya tiene las canciones para su próximo álbum.

“Quiero demostrar que no soy sólo el niño que canta, sino que toco instrumentos, compongo y produzco mis temas”.

“No quiero que la gente piense que soy uno más del montón, alguien superficial”.

Por último, ATL Garza se prepara para la presentación especial que tendrá el 31 de marzo en el Pa’l Norte Fest, donde compartirá el escenario con Cazzel & Geru.

