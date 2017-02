Bailar en Lord of the Dance es más que un sueño hecho realidad: Luis Sánchez

A diez años de que se presentara en México y con un éxito generalizado alrededor del mundo, el show de danza irlandesa comenzó este jueves a hacer vibrar el escenario del Auditorio Nacional.

De la mano de la leyenda de la danza Michael Flatley, el espectáculo Lord of the dance ganó gran renombre internacional en 1996 y durante 2017 recibió un nuevo aire con la creación de Lord of the dance: dangerous games.

Los bailarines están más que listos para hacer de su regreso a México un triunfo. Luis Sánchez, el único bailarín mexicano en el elenco, conversó con Publimetro para adelantarnos lo que la audiencia puede experimentar en el show de casi 2 horas.

“Lord of the dance: dangerous games es sin duda un show muy emocionante de música y baile tradicional irlandés. Con 40 bailarines de todo el mundo en escena, es una explosión de baile, música, con una sincronía y tiempo perfectos”, aseguró Sánchez.

Sobre cómo conseguir la precisión y velocidad que distinguen al espectáculo del resto del mundo, Luis reveló que se debe a la constante práctica a la que se somete toda la producción, pero además, a la comprensión natural de la música que de inmediato lleva a cada uno de los bailarines a expresarla a través del cuerpo y los pies.

“Usamos los pies mucho más que otra parte del cuerpo, incluso, la parte alta se encuentra estática, pero súper activa para tener ese control y precisión que conlleva la velocidad con la que bailamos. Es un trabajo de mucha práctica”, dijo de la producción renovada en coreografía, vestuario, música y danza.

El tapatío compartió que llegar a ser parte de Lord of the dance no fue tan sencillo, pues la calidad del espectáculo es tan alta que tuvo que superar pruebas de danza, actuación y resistencia física.

“Tuve que prepararme durante muchos años, Yo decidí hacer una licenciatura y una maestría en Irlanda. Enamorarme del espectáculo fue lo que hizo que yo decidiera cambiar por completo mi vida y empezar a dedicarme a la danza. Para mí Lord of the dance es más que un sueño hecho realidad, es la meta a la que llegué después de tanto esfuerzo, tiempo y dedicación. Y ahora estar en México, representar a mi país y estar con mi gente, mi familia y mis amigos significa mucha felicidad y, por supuesto, orgullo”, finalizó.

A detalle

Lord of the dance: dangerous games se presenta en el Auditorio Nacional hasta el 12 de febrero, para después visitar Guadalajara, Monterrey y otras ciudades mexicanas.

Dangerous Games es la más reciente versión de un clásico que combina la tradición de Lord of the Dance, con nueva escenografía, nuevo vestuario y una muy novedosa propuesta coreográfica. La nueva y espléndida música que potencializa y acompaña el show, es creación del renombrado músico y autor Gerard Fahy.

Michael Flatley estrenó Lord Of The Dance: Dangerous Games en el célebre Teatro del Paladio en el West End de Londres en 2014 y se trasladó al Teatro Dominion en 2015. Su debut en Broadway fue en el Teatro Lírico el 7 de noviembre del 2015.