Ganadores de los premios Grammy 2017 - la lista completa

La 59th entrega de los premios Grammy comprende dos shows distintos. A las 15 horas, Margaret Cho condujo la Ceremonia Premiere durante la cual se entregaron alrededor de 70 premios. Después a las 19 horas se transmitirá por TNT la ceremonia que será conducida por James Corden donde se presentarán diferentes colaboraciones en vivo de celebridades de la música.

Beyoncé encabeza la lista de nominados con nueve categorías por su álbum visual Lemonade que salió el año pasado. En la categoría de mejor álbum compite contra Adele, Justin Bieber, Drake y Sturgill Simpson.

Así es como va la lista de ganadores (actualizándose)

General

Álbum del año

Grabación del año

Canción del año

Mejor artista nuevo Chance the Rapper

Pop

Mejor actuación solista: Hello de Adele

Mejor álbum pop o grupo: Stressed Out de 21 Pilots

Mejor álbum pop vocal tradicional: Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin

Mejor álbum pop vocal: 25 de Adele

Dance / electrónica

Mejor grabación dance: Don’t Let Me Down

Mejor álbum dance/electrónico Skin

Instrumental contempóraneo

Mejor álbum instrumental contemporáneo Kulcha Vulcha

Rock

Mejor actuación rock: Blackstar de David Bowie

Mejor actuación metal: Dystopia

Mejor canción rock: Blackstar de David Bowie

Mejor álbum de rock: Tell Me I’m Pretty

Alternativo

Mejor álbum de música alternativa: Blackstar de David Bowie

R&B

Mejor actuación R&B Cranes In The Sky

Mejor actuación tradicional R&B Angel

Mejor canción R&B Lake By The Ocean

Mejor álbum urbano contemporáneo

Mejor álbum R&B Lalah Hathaway Live

Rap

Mejor actuación Rap No Problem

Mejor actuación rap/sung

Mejor canción rap

Mejor álbum rap

Country

Mejor actuación solista de country

Mejor actuación de dueto o grupo de country Jolene

Mejor canción de country Humble And Kind

Mejor álbum country A Sailor’s Guide To Earth

New Age

Mejor álbum New Age White Sun II

Jazz

Mejor improvisación solista de jazz I’m So Lonesome I Could Cry

Mejor álbum vocal de jazz Take Me To The Alley

Mejor álbum de jazz instrumental Country For Old Men

Mejor álbum de jazz gran ensamble Presidential Suite: Eight Variations On Freedom

Mejor álbum latino de jazz Tribute To Irakere: Live In Marciac

Gospel / contemporáneo/música cristiana

Mejor canción gospel: God Provides

Mejor actuación canción cristiana: Thy Will

Mejor álbum gospel: Losing My Religion

Mejor álbum contemporáneo de música cristiana: Love Remains

Mejor álbum de raíces del pop: Hymns

Latino

Mejor álbum pop latino Un besito más de Jesse y Joy

Mejor álbum de rock latino o alternativo Ilevitable

Mejor álbum regional mexicano Album Un Azteca En Al Azteca, Vol. 1 (En Vivo)

Mejor álbum tropical latino Donde Estan?

Raíces americanas

Mejor actuación de raíces americanas House Of Mercy

Mejor canción de raíces americanas Kid Sister

Mejor álbum de música americana This Is Where I Live

Mejor álbum de Bluegrass Coming Home

Mejor álbum de blues tradicional Porcupine Meat

Mejor álbum de blues contemporáneo The Last Days Of Oakland

Mejor álbum folk Undercurrent

Mejor álbum de música regional E Walea

Reggae

Mejor álbum reggae: Ziggy Marley

Música del mundo

Mejor álbum: Sing Me Home

Niños

Mejor álbum para niños: Infinity Plus One

Hablado

Mejor álbum hablado: In Such Good Company: Eleven Years Of Laughter, Mayhem, And Fun In The Sandbox

Comedia

Mejor álbum de comedia: Talking For Clapping

Teatro musical

Mejor álbum de teatro musical: The Color Purple

Música para medios visuales

Mejor compilación para un soundtrack para medios visuales: Miles Ahead

Mejor composición para medios visuales: Star Wars: The Force Awakens

Mejor canción escrita para medios visuales: Can’t Stop The Feeling

Composición

Best Instrumental Composition

“Spoken At Midnight”

Best Arrangement, Instrumental or A Cappella

“You And I”

Best Arrangement, Instruments and Vocals

“Flintstones”

Empaque

Best Recording Package

“Blackstar”

Best Boxed or Special Limited Edition Package

“Edith Piaf 1915-2015”

Notas

Best Album Notes

“Sisal And Blake Sing Shuffle Along”

Histórico

Best Historical Album

“The Cutting Edge: 1965-1966: The Bootleg Series, Vol. 12 (Collector’s Edition)”

ENGINEERED ALBUM

Best Engineered Album, Non-Classical

“Blackstar”

Best Engineered Album, Classical

“Corigliano: The Ghosts Of Versailles”

Productor

Producer of the Year, Non-Classical

Producer of the Year, Classical

David Frost

Remixer

Best Remixed Recording, Non-Classical

“Tearing Me Up”

SURROUND SOUND

Best Surround Sound Album

“Dutilleux: Sur Le Meme Accord; Les Citations; Mystery De L’Instant & Timbres, Espace, Mouvement”

CLASSICAL

Best Orchestral Performance

Best Opera Recording

Best Choral Performance

Best Chamber Music/Small Ensemble Performance

Best Classical Instrumental Solo

Best Classical Solo Vocal Album

Best Classical Compendium

Best Contemporary Classical Composition

MUSIC VIDEO/FILM

Best Music Video

“Formation”

Best Music Film

“The Beatles: Eight Days A Week The Touring Years”