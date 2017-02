Inédito: hombre y mujer transgénero entregarán premios en los Grammy

Un hombre y una mujer transgénero se unen por primera vez a las llamadas chicas trofeo para repartir los máximos honores de la música este domingo los Grammy.

El cambio coloca a la Academia de la Grabación al frente de la diversidad en los premios.

“Para ser honesto, la idea de una ‘chica trofeo’ se sentía anticuada desde hacía un tiempo”, dijo Neil Portnow, presidente de la academia, en un comunicado emitido el viernes. “¿Quién escribió esa regla de todos modos? La capacidad de entregar un trofeo no tiene nada que ver con el género de uno”.

El cambio no se hizo para provocar o romper convenciones, agregó Portnow. “El poder universal de la música yace en su espíritu de inclusión”, señaló.

Las tres personas que entregarán los premios en la ceremonia del domingo son la modelo transgénero Martina Robledo; el actor y modelo Derek Marrocco, y la modelo y actriz Hollin Haley. La ceremonia se transmitirá en vivo por la cadena CBS a partir de las 8 p.m. hora del este (0100 GMT del lunes) y contará con James Corden como anfitrión.

Robledo, quien es de San Diego, dijo que estaba honrada de unirse a Caitlyn Jenner, Laverne Cox y otras personas transgénero bajo unos reflectores mediáticos de mayor inclusión. Pero anticipa reacciones mixtas de los espectadores a su presencia.

“Sé que va a incomodar a algunas personas y hará que otras lloren de alegría”, dijo. “Yo simplemente voy a salir y me pavonearé y aseguraré de dar lo mejor de mí, porque hay gente allá afuera que me admira”.

Eso podría incluir a niños y niñas trangénero de otras minorías, dijo, calificándolos de “las personas por las que quiero hablar … para dejarles saber que allá afuera hay un mundo mejor para nosotros”.

Marrocco, quien modeló para diseñadores de renombre que incluyen a Valentino y Ralph Lauren, dijo que su selección era un honor que expresa algo importante.

“No importa cuál es tu género, si estás calificado estás calificado”, dijo.

Podría ser el primero en algo más entre los presentadores: Marrocco jugó fútbol Americano y baloncesto para la Universidad de Susquehanna en Pennsylvania antes de transferirse a la Universidad Fairleigh Dickinson en su natal Nueva Jersey para obtener su licenciatura.

Haley, una nativa de Texas que se mudó a Nueva York y después a Los Ángeles en busca de una carrera artística, dijo en un comunicado que ser presentadora era un “sueño hecho realidad”. Llegó a Los Ángeles apenas unas semanas antes de que fuera seleccionada para el trabajo en los Grammy.

En años recientes, los Oscar han reemplazado a las presentadoras de sus trofeos con estudiantes de cine de ambos sexos, tanto de Estados Unidos como de países que incluyen China y Zimbabue. La mezcla contrastó con una lista de nominados mayormente blancos en los últimos años, que finalmente incluyó en esta ocasión a varios artistas afroamericanos que incluyen al actor Denzel Washington.

Los Grammy, en tanto, honran a una variedad de artistas en distintos géneros que van del rap al country al jazz y a la música clásica, con Beyonce y Adele entre las máximas contendientes este año.

The final touches are being added to the red carpet! ♥ Who is ready for the #GRAMMYs tonight? pic.twitter.com/zFBYoWWtOD

— Recording Academy (@RecordingAcad) February 12, 2017