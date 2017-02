Paramount Pictures liberó el segundo trailer de la esperada cinta Ghost in the Shell, rotagonizada por Scarlett Johansson, quien quien da vida a The Major en la película.

En vez de servir como una adaptación directa del manga o del anime, Michael Costigan, productor ejecutivo, dijo que la película tomará del material existente para crear “un portal hacia este

universo”.

Ghost in the Shell se estrena en marzo de 2017.