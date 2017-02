Vanesa Martín, entre la música, el amor y el éxito

De acuerdo con la creencia quechua, Munay, una forma simbólica de expresar el amor en el mundo, puede borrar heridas del pasado tanto kármicas como genéticas. Es por ello que basada en esta idea, la cantante española Vanesa Martín quiso nombrar así su último material discográfico, a lanzarse en abril en México.

En una entrevista a Publimetro, la intérprete de reconocidos temas como “Polvo de mariposas”, “No matemos el tiempo” y el más reciente “Complicidad”, reveló los detalles de la placa que presentará en el Lunario del Auditorio Nacional.

“Para mí Munay es un disco en el que me he desnudado, he dejado la piel y el alma. El título es una palabra quechua que significa amor incondicional por la creación, por los individuos, por Dios, los animales, el respeto a que cada uno viva como es y como quiera ser, a tener tolerancia en ese sentido. Ese es el eje de este material y no hablo sólo de un amor hacia tu pareja, sino al amor en un sentido más amplio, hacia uno mismo”, detalló.

La intérprete, quien asegura que desde que tiene uso de razón ha luchado por esta filosofía de vida, expresó que con este nuevo álbum desea enviarle un mensaje intrínseco a todos sus seguidores para perseguir sus sueños, “que nadie nos frene nunca a perseguir lo que queremos, lo que nos hace felices, que nadie nos coarte la voz, que nadie nos corte las alas”.

Sorprendida por la respuesta que ha tenido su público ante el primer corte del material, “Complicidad”, Martín aseguró sentirse emocionada y muy agradecida. “De repente cuando preparas un trabajo nuevo tienes la incertidumbre de si va o no a gustar. Pero que lo hayan recibido con tanto cariño, al grado de obtener un Disco de Platino por estar tanto tiempo entre las canciones más escuchadas, es un gran regalo. Ha sido una grata sorpresa para mí que no me queda más que agradecer y por supuesto, llenarme de fuerzas para seguir trabajando”.

Y continuó evaluando las razones del éxito: “‘Complicidad’ es un tema que resuelve en positivo, aveces hay momentos en que las historias de amor pasan por baches y se pierde el hilo que nos une, pero hay que olvidarse de esos prejuicios. Aveces perdemos el norte y la perspectiva del otro, por eso con este tema quise ser muy positiva, la misma palabra complicidad lo es, es mágica, independientemente de si es una amistad, una relación amorosa o en la misma familia. Cuando tienes complicidad con alguien es inigualable”.

Vanesa se prepara para ofrecer sus dos primeras presentaciones, los días 20 y 21 de abril, en la Ciudad de México, fechas que marcarán sin duda su carrera.

“La verdad estoy muy emocionada, no esperaba que a cuatro días de anunciar una fecha me dijeran que se habían terminado los tickets y tuviéramos que preparar una segunda fecha. Yo sólo pensé en traer mi música, con mi guitarrita, pero de verdad me pregunté ‘¿será la suerte del novato?’. No lo sé, sólo sé que estoy muy agradecida por la oportunidad y todo el cariño. Ya tengo muchas ganas de que lleguen las fechas y mostrar mis canciones”.

Ante el reto de presentarse en un espacio tan íntimo como el Lunario, Vanesa subrayó que no le teme a la cercanía con su público.

“Me han dicho que es un sitio muy mágico. Los espacios pequeños los disfruto mucho, también los espacios grandes, pero siempre intento, en cualquier lugar, dar esa calidez que todos merecen. Me gusta mirar a los ojos, me gusta estar cerca de mi público, escuchar ese silencio cuando surge la primera canción, ver quiénes están ahí, de generar esa química con ellos”.

Sobre el repertorio musical, adelantó que incluirá temas ya conocidos por sus fans, de modo que hará un repaso por su trayectoria.

“Vamos a tocar algunos temas de Munay, pero también me gustaría tocar otras canciones que han marcado mi carrera, temas que ya identifican”, finalizó.