Ross Marquand “Estoy emocionado por seguir en TWD”

Ross Marquand habla de la séptima temporada de The Walking Dead

La sexta temporada terminó con misterio y la séptima empezó brutal.

– O sea, ese episodio… muchos de nosotros no lo habíamos visto, y me incluyo, hasta la noche del estreno, y fue… fue más brutal en pantalla, irónicamente, que cuando lo filmamos.

Así que, la gente que fue asesinada, fue avisada en noviembre, pero del resto no supieron ¿hasta mayo?

– No, no fue tanto tiempo. O sea, creo que algunos de nosotros lo supimos por adelantado, pero otros, la mayoría del elenco, no sabian nada, así que fue un poco chocante para algunos.

¿Puedes hablarnos de la séptima temporada? ¿Dónde podremos ver a tu personaje?

– Sí. Donde quedamos al final del primer capítulo da una sensación de absoluta desolación. Quiero decir, hablé con mis padres sobre eso ayer y dijeron “sentimos que ahora no hay esperanza”.

¿Estaban aterrados?

– Estaban devastados y horrorizados, o sea, porque ellos habían conocido a Michael y a Steven, y los amaban, y saben que son muy buenos amigos míos, así que fue medio bizarro para ellos ver a alguien que conocían en tales situaciones tan brutales. Pero creo que la desesperanza que nos queda puede ser buena en varios aspectos, porque será el movilizador que nos llevará a lo que el grupo tendrá que enfrentar a continuación. No creo que alguna vez hayamos visto a Rick y a su grupo tan devastado. Nunca han estado en un lugar en el que se hayan sentido tan hundidos, tan derrotados tanto física como emocional y mentalmente. Pareciera que no habrá un buen final para ninguno de ellos en este momento, lo que creo que al final, a través de diferentes modificaciones y momentos durante la temporada, llevará a que veamos a muchas personas que quizás no han estado en un primer plano de la batalla antes de hacerlo ahora, incluso a Aaron.

Y creo que ellos tendrán que decidir, “¿Estamos bien con esta nueva situación? ¿Estamos bien con este nuevo trato, esencialmente? ¿Podemos aclimatarnos al mundo de Negan, o quizás deberíamos intentar luchar contra este en una forma muy real?”.

Creo que en realidad el quiebre de Rick fue más fuerte de ver que el actual escenario violento.

– Sí, mucha gente ha dicho eso.

Algunos fans han llamado a este episodio como muy miserable. ¿Entiendes por qué?

– Sí. Al mismo tiempo, volviendo al punto anterior, creo que necesitas sentir esa desesperanza, y necesitas sentir el peso de cuán oscuro es el mundo de Negan para ti, para que te preocupe qué es lo que pasará.

No sé si puedes decir mucho sobre la evolución de Aaron en esta temporada.

– No podemos hablar mucho de esto, pero hablaré en términos generales; Aaron siempre ha sido el diplomático del grupo. Quiero decir, desde el momento en que lo conocimos, ha estado tratando de ayudar al grupo para que asimile lo que es Alexandria. Está tratando de probar que es buena persona y que es confiable, incluso después de toda esta acitividad horripilante.

Pero creo que incluso él está teniendo momentos difíciles con lo que está viendo, y va a haber un momento para él en el que tendrá que decidir si es que va a mantener esa diplomacia o si es que va a sacar lo que siente hacia fuera, pero interiormente es muy consciente de lo que hay que hacer y de la forma en que hay que hacerlo para ayudar a que haya una posibilidad.

“En todas las series, el reloj avanza. Quiero decir, en algún punto, sin importar cuán exitoso sea el show, va a terminar alguna vez”

¿Crees que en algún punto todo esto podría llegar demasiado lejos para la televisión?

– Sí y no. Creo que esto es un precedente para lo que va a pasar, y tienes que pasar por estas inmersiones masivas, y tratamos de emular la vida real lo más que podemos, tanto como en la decoración del set, los bosques y creando escenarios sobre lugares reales o pre existentes, como obviamente en las selvas, así que estamos tratando de llegar hasta donde sea posible en un mundo muy ficticio, ¿cierto?

¿Va a terminar algún día The Walking Dead?

– En todas las series, el reloj avanza. Quiero decir, en algún punto, sin importar cuán exitoso sea el show, va a terminar alguna vez. Sé que ha sido renovado por una temporada más. Obviamente, nos desviamos de los comics en varios aspectos, así que de verdad pienso que depende de los productores y en lo que decidan. O sea, obviamente, hay mucha historia aún para contar, así que estoy emocionado por seguir hasta donde ellos quieran.

Recibe una edición especial del comic

Si quieres el número 163: Conquered del cómic de The Walking Dead, muestra una captura de pantalla de esta entrevista o bien el periódico impreso del lunes en la tienda Comics México (Avenida Revolución 50, colonia Escandón) y recibirás la edición impresa de este número. (Hay número limitado)