10 festivales de música que llegan a México en la primavera de 2017

La Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Morelos y el Estado de México recibirán grandes artistas internacionales para una fuerte temporada de festivales que se avecina.

EDC

Cuarta edición de este importante festival de música electrónica. Se llevará a cabo el 25 y 26 de febrero con headliners como Carnage, Martin Solveig, The Chainsmokers, Marshmello, entre otros. El costo del boleto asciende a los mil 500 pesos. Se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Vive Latino

Ya un clásico en la Ciudad de México, la 18 edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical, Vive Latino, se realizará los próximos 18 y 19 de marzo. Entre las agrupaciones confirmadas se encuentran La Sonora Santanera, Ágora, Antidoping, Babasónicos, Caligaris, Enanitos Verdes, El Cuarteto de Nos, G-Eazy, Illya Kuryaki And The Valderramas, Inspector, Javier Corcobado, Julieta Venegas y Kinky. Los boletos tienen un costo de $1,135.00 a $2,077.00.

Festival Vaiven

Se trata de la segunda edición de este festival que contará con un line-up que integra bandas de Indie Rock, Synth Pop, Rock Alternativo, Techno y más. Se llevará a cabo el 25 de marzo en Jardines de México, Tequesquitengo, Morelos. El boleto tiene un costo de mil cien pesos y entre su elenco se encuentra Empire of the Sun, Galantis, The Kills, Mon Laferte, DLD y más.

Ceremonia

Con Bjork como su cabeza de cartel, el festival que ya es tradición del Centro Dinámico Pegaso, se llevará a cabo el sábado 1 de abril. También contará con la presencia de M.I.A, Underwold, D.R.A.M, entre otros. Los boletos van de los mil 776 a los 3,474 pesos.

Pal Norte

El festival regiomontano que este año rompió récord de asistentes se llevará a cabo el 31 de marzo y 1 de abril en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León. Su cartel está encabezado por The Killers y Maná y sus localidades están agotadas.

Anagrama Festival

Los creadores de Hellow y Hellow Festival llevan a Guadalajara un viaje al sonido, imaginación, tecnología y gastronomía. Con un escenario al aire libre se presentarán Foster the People, Mac Miller, Young the Giant, Girl Talk, Crystal Castles, Little Jesus y más. El festival se llevará a cabo en el Parque Trasloma, Zapopan, JAL el 25 de marzo con un costo de 774 a mil 225 pesos.

Festival Roxy

El encuentro musical se llevará a cabo el 1 de abril en el Parque Trasloma en Guadalajara, Jalisco y tendrá como ‘headliner’ al cantante británico Morrissey. También se presentarán Fito Paez, Smash Mouth, Hot Chip, Siddharta, Elsa y Elmar, entre otros. Tomás Bermúdez, Antonio de Livier, Nico Mejía y Paco Ruano serán los encargados de la parte gastronómica. Los boletos oscilan entre los 1,100 y 1,700 pesos.

Revolution Fest

Zoé, Maldita Vecindad, Natalia Lafourcade, y los electrónicos de Galantis y Richie Hawtin, son solo algunos de los nombres que aparecen en el cartel de este festival que se llevará a cabo el 20 de mayo en el Club Hípico Alamitos, en Guadalajara, Jalisco. El costo de boletos va de los 690 a los dos mil pesos.

Machaca Fest

Se realizará los días 17 y 18 de junio en el Parque Fundidora y está encabezado por Café Tacvba, Juanes, Illia Kuryaki and the Valderramas, Maldita Vecindad, Miguel Mateos, Aterciopelados, Love Of Lesbian y Damas Gratis. Los boletos están disponibles en tiendas Saharis y por Internet a través del sistema Hot-Ticket. Con un costo por abono, es decir, el acceso para los dos días de festival, de mil 10 pesos en zona General y mil 620 pesos en zona VIP, esto más cargo por servicio.

Wish Outdoor Festival

El 27 de mayo en el Parque Fundidora se reunirán Martin Garrix, Dash Berlin, Oliver Heldens, Adrenalize y más estrellas en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León con escenarios temáticos de 60 metros de largo. Contará con un segundo escenario donde se presentarán agrupaciones totalmente dedicadas al género Hardstyle como Frontliner, LNY TNZ, Code Black, entre otros. El costo de los boletos va de los 990 a los mil 540 pesos.