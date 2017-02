Anuncian headliner sorpresa para el Festival Vaivén

El dúo Australiano de Música Electrónica Empire Of The Sun encabeza el cartel de la segunda edición de Festival Vaivén, acompañados de 24 artistas nacionales e internacionales como:The Kills, Matt and Kim, Sigala, Mon Laferte, DLD, Slow Magic, Black Pistol Fire y muchos más.

Daniel Altafi, director general de Jardines de México reveló el nombre del artista sorpresa. Se trata del dúo sueco de música electrónica Galantis integrado por Christian Karlsson y Linus Eklöw, considerados entre los mejores DJ’s del mundo.

Este año el festival se llevará a cabo en el jardín floral más grande del mundo: Jardines de México, ubicado a unos minutos del lago de Tequesquitengo, Morelos.

El Festival Vaivén contará con tres escenarios, zona de camping, áreas de hospitalidad y experiencias inigualables.

Los organizadores del festival Alejandro García director de Sidetrack y Guido Jorge de Live Show, informaron en rueda de prensa que los horarios para la presentación de las bandas, se diseñaron de tal manera que aseguran al asistente que podrá disfrutar de 14 shows continuos en las casi 20 horas que durará el evento.

“En este festival no estamos casados con un género musical en particular”, aseguró Alejandro García y afirmó que para esta segunda edición se nota un crecimiento en el número de artistas así como la curaduría del elenco. Este 2017 cuenta con un line-up que integra bandas de Indie Rock, Synth Pop, Rock Alternativo, Techno y más.

Para hacer de la experiencia aún más placentera el festival contará con un área de camping dentro del recinto, mismas que contará con todos los servicios necesarios y para facilitar el acceso se pondrán a disposición de los asistentes un servicio de autobuses saliendo desde cinco puntos en la CDMX: Parque de los venados, Parque España, Plaza Lindavista, Perisur y Mundo E y un Galerías Cuernavaca con un horario de 9:00 a 16:00 hrs. Además se contará con estacionamiento gratuito, pero al ser limitados los lugares, se invita a los asistentes en auto a llegar temprano.

Este gran evento tiene como propósito difundir la cultura, música, paz, conciencia social y ecológica entre la población asistente.

Los boletos

La venta de boletos se encuentra ya disponible a través de Superboletos hasta agotar existencia con un costo que va de los mil a los mil 350. El costo del autobús es de 400 pesos.

Cifras

50 mil asistentes se esperan para el festival.