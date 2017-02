Con este monólogo, Sylvia Pasquel confiesa que sí es feliz

Desde hace tres años el éxito acompaña a Sylvia Pasquel en teatro.

Por eso, ha perdido la cuenta de cuántas representaciones ha ofrecido del monólogo No seré feliz, pero tengo marido, con el que regresa este miércoles y por quinta vez a Monterrey.

“Poder decir que tengo la fortuna de tener éxito con una obra como ésta, son de esas cosas que te caen pocas veces en la vida”, dijo la actriz a Publimetro.

“Imagínate qué floja, que ni siquiera tengo el número de representaciones”, confesó.

“Lo que sí te puedo decir es que más de 500 mil personas me han visto desde que inicié con esta obra el 10 de mayo de 2014”.

Sylvia Pasquel se sube al escenario y se pone en los zapatos de Viviana, una mujer con 25 años de casada, que habla de lo dulce y lo amargo del matrimonio.

Asimismo, comparte sus dudas. ¿Cómo hacer para mantener un matrimonio de tanto tiempo? ¿Cómo se vive el matrimonio hoy en día? ¿Qué significa?

Acompañada del recuerdo de su abuela y sus sabios consejos, comparte un momento de reflexión importante en su vida.

Esa es la razón por la que este monólogo, basado en el libro de Viviana Gómez Thorpe y adaptado por la propia Pasquel, ha logrado conservar su éxito a pesar del paso del tiempo.

“Es que no es una obra que tenga un tiempo, yo creo que las relaciones humanas, las relaciones de pareja, no tienen caducidad”.

“Nosotros a la edad que sea y el tiempo que sea que tengamos con nuestra pareja, nunca dejamos de aprender”, explicó.

Por otra parte, Pasquel habló de su participación en la serie que prepara Televisa inspirada en la vida de su madre, Silvia Pinal.

“La serie aún no se ha terminado de escribir y yo estoy en pláticas con Carla Estrada”.

“Te confieso que aún no he firmado contrato, por lo que aún no está segura mi participación”.

“Este mes nos vamos a volver a reunir para ver los libretos, la participación que haré como Silvia Pinal, en cuántos capítulos voy a participar”.

“A partir de ahí, ya veremos qué es lo que vamos a hacer”, concluyó.

Días, horarios y lugar para ver a Sylvia Pasquel con su monólogo

4 funciones ofrecerá Sylvia Paquel en el Auditorio Río 70 del monólogo No seré feliz, pero tengo marido.

Miércoles 22 y viernes 24, a las 19:00 y 21:00 horas.

Los boletos están disponibles en las taquillas del lugar y por Internet a través del sitio arema.com.mx.

Los precios son de 250 pesos en General, 350 pesos en Preferente y 450 pesos en VIP.

