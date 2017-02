Miss Universo Iris Mittenaere habla sobre su sexualidad

Luego de que Iris Mittenaere ganara el título de Miss Universo, surgieron rumores acerca de la sexualidad de la bella modelo.

No obstante, la francesa de 24 años, aclaró que es heterosexual y, que si su preferencia sexual fuera otra, no dudaría en decirlo.

“Es algo que no me importa. Puedes amar a las mujeres y a los hombres. La gente es libre de hacerlo. ¡Estamos en el siglo XXI! La gente puede amar a quien quiera. Lo más importante es amar a alguien”, reveló la Miss Universo al diario Reforma.

Mittenaere, que ahora reside en Nueva York mientras sea reina de belleza, fue cuestionada por su relación con Camille Cerf, quien fue Miss Francia en 2014, días después de que ganara el certamen.

Y es que lis rumores se desataron luego de que ambas publicaran una serie de imágenes en sus redes sociales en donde aparecen juntas en distintos destinos del mundo, con actitud un tanto cariñosa.

Iris afirmó que ama a su amiga Camille, pero su corazón le pertenece a su novio, de quien no reveló su identidad; aunque se le relaciona con el odontólogo Matthieu Declercq.

La estudiante de odontología dijo que no le molesta que le pregunten sobre su sexualidad, pues está consciente que el título que posee implica dar su opinión.

“Si la gente quiere conocer la verdad lo único que necesitan es preguntarme y yo responderé honestamente. La gente no cree en los rumores y la verdad es que no me afectan”.