Conductor de "Hoy" sufre asalto en calles de la CDMX

El conductor de televisión Paul Stanley fue víctima de un asalto a punta de pistola en la colonia Escandón, de la CDMX.

Así lo dio a conocer el mismo presentador en el programa matutino “Hoy”, el jueves 23 de febrero.

“Fui víctima de toda esta ola de violencia y de robos que ha habido en el país, y sobre todo en la Cuidad de México”.

Stanley aseguró que dos sujetos lo amedrentaron mientras él se encontraba detenido en la calle por el semáforo en rojo y lo despojaron de todas sus pertenencias.

“Iba en la colonia Escandón para cruzar a la Condesa, de la delegación Miguel Hidalgo, me asaltaron a punta de pistola, me quitaron celular, dinero, tarjetas, lo de todos los días, lo más triste es que (no había) ninguna patrulla”, expresó Paul Stanely durante la emisión.

También confirmó que tras el hecho, acudió a denunciar ante las autoridades pertinentes, aunque enojado expresó:

“Necesitamos más seguridad. Lo peor es que se echaron la bolita entre todos, ‘no, es que le corresponde a la patrulla de allá’”.

Paul también recurrió a su cuenta oficial en Twitter para denunciar el atraco.

Hoy me tocó asalto parece que ya es normal que triste recomendar andar alerta por la Col.Escandon las cosas materiales dan igual, la vida no”, publicó en la red social.

Hasta el momento, no se tiene alguna pista de los agresores.

Sus inicios en la televisión

Paul, hijo del fallecido conductor mexicano Paco Stanley, inició sus estudios de actuación a muy corta edad. Su debut actoral fue con la puesta en escena “No puedo”, a lado de figuras como Denisse Padilla “La Mapacha”, Lorena Enrriquez y Claudia Cañedo.

En 2008, hace su debut en televisión con la serie “Central de abasto”. Sin embargo, fue su participación en la telenovela “Soy tu dueña” la que le permitió despuntar en el medio. Incluso, en 2011 ganó el Premio TvyNovelas en la categoría “Mejor revelación masculina”

“Camaleones”, “Un refugio para el amor”, “Porque el amor manda”, “Amor de barrio” y “Sueño de amor”, son tan solo algunos melodramas en los que ha participado.

Actualmente, se desempeña como presentador en el programa matutino “Hoy” junto a Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Natalia Téllez y Raúl Araiza.