Angie Taddei se estrena como conductora de “Cámbiame el look”

En uno de los mejores momentos de su vida profesional y personal se encuentra la guapa Angie Taddei quien está de manteles largos por el estreno de su programa “Cámbiame el look”, la versión latina del conocido programa americano “How Do I Look” a través del canal E! Entertaiment Television que cumple 20 años al aire.

“Estoy en un momento increíble, me la estoy pasando bien, estoy felizmente casada con mi mejor amigo, Joe Demikeli (José Portilla), quien también trae su proyecto ‘Madison’ y tengo un hijo que te mueres de la diversión, tres años y pico, estoy muy plena en eso, muy apachada” contó en entrevista con JDS.

La cantante dijo sentirse bendecida por este momento y por otro lado con su grupo JNS (Jeans). “Nos estamos divirtiendo increíblemente, entonces todo está fluyendo de pelos y que me caiga un proyecto como éste, me ilusiona”, expresó la argentina.

Pero cómo combinar su faceta de madre, cantante y ahora conductora, Angie nos dice la clave. “Tengo una suegra, una mamá y un papá que todos cooperan, mi marido juega un papel importante, si no estoy en casa, él va a la casa, baña a nuestro hijo (Ignacio), lo duerme y estamos en todo”, contó.

En la parte artística, la cosa es fácil, porque tiene en orden su agenda en el teléfono, en su Ipad y escrita, “como cualquier mamá que trabaja sabes, no me siento distinta a las mamás que tienen que dejar a sus hijos en la guardería”, enfatizó Taddei.

Y entre todo lo que bueno que está pasándole además de estar ensayando la gira del 90´s Pop Tour junto a su grupo y la generación, confesó que este año le gustaría darle un hermanito a su pequeño hijo Nachito. “Sí quiero todo eso, igual este año les doy la noticia, ojalá y Dios quiera”.

Cámbiame el look

Mientras tanto, Angie se encuentra lista para el estreno de este programa Cámbiame el look este lunes 27 de febrero en punto de las 21 horas por el canal E! donde 13 mujeres “víctimas de la moda” fueron llevadas por su familia y amigos para hacerles un total cambio de imagen apoyada por tres expertos: Ana Gálvez, Ceci Areas y Gerard Cortez.

Aunque ella no tiene un estilo definido y se declara una mujer ecléctica de la moda, “me gusta jugar con la moda, es parte de mi vida”. Ante eso responde si le va a cambiar el look a Angie Taddei a sus 35 años. “Claro que no, tengo un equipo maravilloso que me hace el styling, makeup, me ayudan por el buen camino del buen estilo”, afirmó la amante de la moda y los diseñadores mexicanos.

